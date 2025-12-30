Naslovnica
Nezakonito orožje prostovoljno predalo le 19 državljanov

Ljubljana, 30. 12. 2025 20.13 pred 12 minutami 2 min branja 11

Avtor:
Ema Čepon
Predaja orožja

Na poziv predsednika vlade, naj imetniki nezakonitega orožja to prostovoljno predajo, se je doslej odzvalo 19 državljanov. Dobra dva tedna po uveljavitvi zakona so policiji predali 14 pištol, štiri puške, dve ročni bombi in 800 nabojev. Vsak kos orožja ali streliva manj je korak v pravo smer, so zadovoljni v Gibanju Svoboda. Nizko število predanega orožja je znak, da zakon ne deluje, pa so kritični v Novi Sloveniji. Čas je, da policija začne opravljati racije, dodajajo.

14 pištol in štiri puške različnih vrst in kalibrov. Pa eno plinsko in eno zračno strelno orožje ter 830 kosov streliva in več kot 80 plinskih nabojev. Nazadnje pa še dve ročni bombi jugoslovanske izdelave, ki sicer slovijo kot izjemno nevarne in so lahko smrtonosne za vse, ki stojijo tudi več kot deset metrov stran.

Vse to so policisti prevzeli, odkar je začel veljati zakon, ki omogoča predajo orožja brez pravnih posledic - eden od ukrepov torej, ki ga je po tragični smrti 48-letnika v Novem mestu napovedala vlada. "Po preteku tega obdobja bomo pa pričakovali od Policije, da takrat, ko se pojavi, zaznava nedovoljene uporabe orožja, deluje učinkovito in predvsem hitro," je v začetku novembra dejal predsednik vlade Robert Golob.

Dejstvo, da se je za prostovoljno predajo orožja odločilo le kakšnih 19 državljanov, jasno kaže, da ukrep ne deluje, meni poslanka opozicijske Nove Slovenije Vida Čadonič Špelič. "Časi prošenj so minili, mi rabimo učinkovito delovanje Policije, ki je tukaj poklicana, da naredi racije in to orožje odvzame, že davno bi ga morala."

Kaj so predali državljani?
Kaj so predali državljani?
FOTO: POP TV

Da sta od uveljavitve vendarle minila šele dobra dva tedna, predaja pa bo mogoča še mesec dni, medtem poudarjajo v Svobodi. "Ampak lahko rečem, da vsaka pištola in vsak metek manj nezakonitega orožja je za to državo dobra stvar," meni njihov poslanec Lenart Žavbi.

Strokovnjaki so sicer že v času sprejemanja zakona opozarjali, da amnestija največjih kriminalcev najverjetneje ne bo pritegnila in da bodo orožje najverjetneje predali le tisti, ki so ga hranili še iz časa vojn, ga podedovali ali našli. "Tisti, ki pa imajo orožje za to, da se grejo kriminal in da ustrahujejo svojo okolico, tisti so ga z namenom nabavili in ne verjamem, da ga bodo prostovoljno predali," ocenjuje Čadonič Špelič.

"Ni prvič v zgodovini republike, da je to obdobje amnestije oziroma obdobje predaje orožja - že leta 2009 je bilo, tako da ta zakon ni bil nič novega. Kot sem že povedal, vsak metek manj, je za državo nekaj pozitivnega," vztraja Žavbi.

Spomnimo, predaja bo mogoča še do konca januarja, po predhodnem dogovoru s policisti, ki ga bodo nato na domu prevzeli, ga uničili ali uporabljali v izobraževalne namene.

orožje predaja zakon policija

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
30. 12. 2025 20.30
SOKKK!!, kok jih je bilo iz zabjeka?
Odgovori
0 0
daiči
30. 12. 2025 20.28
kasna pa je to logika. mas nelegaln orozje, pol ga pa kr predas, zaston drzavi. pa zakva mas pol ze u startu sploh ta orozje? jaka logika
Odgovori
0 0
daiči
30. 12. 2025 20.29
se zov jm bo d so to nardil
Odgovori
0 0
Slovenec007
30. 12. 2025 20.27
To je isto kt da bi Zokija pozval da FURS-u prostovoljno prijavi utajen denar.
Odgovori
+2
2 0
Infiltrator
30. 12. 2025 20.25
Tudi če bi ga imel ne bi ga predal ,prihajajo mracni dnevi ki ga bomo se karvavo potrebovali ,da se zaščitimi ,eto policija nehala opravljati nocne patrulje k je revčke tok strah ....
Odgovori
+3
3 0
2fast4
30. 12. 2025 20.24
Gibanje svoboda🤣 mešalci megle z uničevanje vse kar je slo in neomejene količine pravic...
Odgovori
+4
4 0
boslo
30. 12. 2025 20.23
Še en uspeh politike, neverjetno kje vse najdejo razlog, da se trepljajo po ramah, res neverjetno
Odgovori
+4
4 0
Agartha enjoyer
30. 12. 2025 20.21
Hahah spranci jim prnesejo in potem jih zaslišujejo...koker da bi sam sebi škodoval...V udbovski državi.
Odgovori
+6
6 0
Solatko
30. 12. 2025 20.21
nesposobna vlada...namen je samo eden...razorožiti poštene državljane Slovenije, da ko bo nastpial dikatrura se ljudje ne bodo mogli upreti. Lopovi in barabe bodo pa itak skoz do orožja prišli na en ali drug način, da bodo izvajali terror ali odvzem življenja.
Odgovori
+7
7 0
Castrum
30. 12. 2025 20.17
Ta vlada dobro dela
Odgovori
-3
4 7
