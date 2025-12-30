Nezakonito orožje prostovoljno predalo le 19 državljanov

14 pištol in štiri puške različnih vrst in kalibrov. Pa eno plinsko in eno zračno strelno orožje ter 830 kosov streliva in več kot 80 plinskih nabojev. Nazadnje pa še dve ročni bombi jugoslovanske izdelave, ki sicer slovijo kot izjemno nevarne in so lahko smrtonosne za vse, ki stojijo tudi več kot deset metrov stran.
Vse to so policisti prevzeli, odkar je začel veljati zakon, ki omogoča predajo orožja brez pravnih posledic - eden od ukrepov torej, ki ga je po tragični smrti 48-letnika v Novem mestu napovedala vlada. "Po preteku tega obdobja bomo pa pričakovali od Policije, da takrat, ko se pojavi, zaznava nedovoljene uporabe orožja, deluje učinkovito in predvsem hitro," je v začetku novembra dejal predsednik vlade Robert Golob.
Dejstvo, da se je za prostovoljno predajo orožja odločilo le kakšnih 19 državljanov, jasno kaže, da ukrep ne deluje, meni poslanka opozicijske Nove Slovenije Vida Čadonič Špelič. "Časi prošenj so minili, mi rabimo učinkovito delovanje Policije, ki je tukaj poklicana, da naredi racije in to orožje odvzame, že davno bi ga morala."
Da sta od uveljavitve vendarle minila šele dobra dva tedna, predaja pa bo mogoča še mesec dni, medtem poudarjajo v Svobodi. "Ampak lahko rečem, da vsaka pištola in vsak metek manj nezakonitega orožja je za to državo dobra stvar," meni njihov poslanec Lenart Žavbi.
Strokovnjaki so sicer že v času sprejemanja zakona opozarjali, da amnestija največjih kriminalcev najverjetneje ne bo pritegnila in da bodo orožje najverjetneje predali le tisti, ki so ga hranili še iz časa vojn, ga podedovali ali našli. "Tisti, ki pa imajo orožje za to, da se grejo kriminal in da ustrahujejo svojo okolico, tisti so ga z namenom nabavili in ne verjamem, da ga bodo prostovoljno predali," ocenjuje Čadonič Špelič.
"Ni prvič v zgodovini republike, da je to obdobje amnestije oziroma obdobje predaje orožja - že leta 2009 je bilo, tako da ta zakon ni bil nič novega. Kot sem že povedal, vsak metek manj, je za državo nekaj pozitivnega," vztraja Žavbi.
Spomnimo, predaja bo mogoča še do konca januarja, po predhodnem dogovoru s policisti, ki ga bodo nato na domu prevzeli, ga uničili ali uporabljali v izobraževalne namene.
