Nezakonit odstrel volkov: kdo je vzel pravico v svoje roke?

Zakaj, predvsem pa kdo je streljal in pokončal volkova je vprašanje, ki si ga te dni zastavljajo pristojni. Prvega so na območju Ljubljanskega barja odkrili že 18. septembra, še vedno pa ni končnega poročila, kako je poginil, čepravDelo razkriva, da bi naj bil ustreljen.

V tem primeru so veliko škode utrpeli tudi raziskovalci projekta Carnivora Dinarica, saj je bil opremljen s posebno ovratnico. "V povprečju se porabi 3 mesece za ulov in namestitev ovratnice. Izguba take živali je velika izguba časa pa tudi podatkov,"je povedalRok Černeiz zavoda za gozdove.

Tovrstne samostojne akcije na lovski zvezi obsojajo, a dodajajo, da so posledica medijske vojne med podporniki in nasprotniki ter razveljavitve zakona za odstrel na sodišču. "Koljudje enkratzačnejo demonstrirati, hodit na cesto, zahtevat neke stvari, se seveda zgodijo tudi take stvari, kot so nezakoniti lovi,"je povedal predsednik lovske zveze Lado Bradač.