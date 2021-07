Bo Fajonova dobila podporo? So Vizjaku šteti dnevi?

Po strmoglavljenju novega zakona o vodah in referendumskem porazu vlade opozicija napoveduje politično ofenzivo. Pred sredinim sestankom opozicije so na mizi vse opcije, največ pa se govori o ponovnem poskusu izglasovanja konstruktivne nezaupnice vladi ter namigih predsednice SD Tanje Fajon, da je pripravljena sprejeti ponudbo, da nastopi kot kandidatka za novo mandatarko. Pa ima dovolj podpore? Vprašljiva je tudi usoda ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Izvedeli smo, da so znotraj stranke NSi mnenja, da bi minister moral sam podati odstop.

Skoraj plebiscitarna zavrnitev novele zakona o vodah je znova zamajala stabilnost vladne koalicije, čeprav tega zaenkrat javno ne komentirajo. Predsednik vlade Janez Janša se je v odzivu na rezultat referenduma zapisal, da ni potrebno zganjati panike. V SMC so se zavili v molk in se na naše novinarsko vprašanje še niso odzvali, medtem ko v NSi ne želijo podati dodatnih komentarjev glede nastale politične situacije. Ob tem so nas 'spomnili', da so svoj odziv že podali na družbenem omrežju potem ko je bilo jasno, da je novela zakona zavrnjena. Kot pa smo izvedeli, v največji zaveznici vladajoče SDS niso zadovoljni z delom ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Po naših informacijah naj bi bili v stranki mnenja, da bi moral minister zaradi hudega poraza na referendumu sam odstopiti. V stranki so sicer že v nedeljo zvečer zapisali, da obžalujejo, "da zakon, ki bi pomenil korak naprej pri varovanju vode in priobalnih pasov, ni dobil zadostne podpore. Primeri slabih praks kažejo, da sedanja ureditev ni ustrezna. Voljo ljudi bomo seveda spoštovali in se še naprej borili za ohranjanje narave in čiste pitne vode."

icon-expand Po hudem porazu zagovornikov novele zakona o vodah so v opoziciji prepričani, da so volivci s tem poslali tudi jasen signal aktualni vladi, naj odstopi. FOTO: Aljoša Kravanja

Pozivi k odstopu vlade pa tudi ministra za okolje in prostor se vrstijo tako iz civilne družbe kot tudi iz političnih logov. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je danes v zapisu namignil, da bodo poleg ponovnega glasovanja o zakononu o nalezljivih boleznih, glasovali tudi o novem ministru. "Ko orkester na Titaniku naroči nove skladbe, ki jh bo igral, se je za vprašati. Glasovanje bo pokazalo, kdo je resnična opozicija, kdo pa mešetari. Štel bo glas proti, vse ostalo je 'bluzenje'." Šarec je tudi dodal, da bi moral premier, "če bi imel kaj spoštovanja do demokracije", na ponovljeno glasovanje o ZNB vezati zaupnico. "Tako bi imeli možnost odpraviti dve škodljivi stvari naenkrat, hkrati pa omogočili ljudem, da ponovijo včerajšnjo vajo in se odpravijo na volišča." Opozicija z novim poskusom konstruktivne nezaupnice: Tanja Fajon nova kandidatka za mandatarko? V opozicijskih strankah so povedali, da se bodo njihovi predstavniki sestali jutri in po sestanku javnost seznanili z dogovorom o nadaljnjih potezah opozicijskih strank. "Jutri se sestane opozicija in bo ocenila možnosti," so nam odgovorili v SD. Na mizi pa so vse možnosti. Kar se tiče ponovnega poskusa vložitve konstruktivne nezaupnice, so v SD pripravljeni prevzeti pobudo, ob tem pa so spomnili, da potrebujejo 46 glasov, ki jih po zadnjem preštevanju niso imeli.

icon-expand 13. kongres SD-3 FOTO: Damjan Žibert

Ob tem pa v stranki SD ne zavračajo možnosti, da bi za novo kandidatko za mandatarko predlagali predsednico Tanjo Fajon. Tudi Fajonova je v javnosti že namignila, da je pripravljena sprejeti ponudbo, če v koaliciji lahko dobijo manjkajoče glasove. V stranki sicer poudarjajo, da je vse stvar dogovora in podpore. Kako bo opozicija prišla do 46 glasov za izglasovanje konstruktivne nezaupnice trenutno ni jasno, saj bi za to potrebovala glasove poslancev DeSUS. Stranko pozivajo, naj se odloči, ali bo sprejela opozicijsko ali koalicijsko vlogo ter tudi, da razmislijo, kaj volja 677.000 ljudi pomen. Neuradno, naj bi v ponedeljek koordinator Levice Luka Mesec člane izvršnega odbora stranke spraševal, ali bi bili za mandatarko pripravljeni podpreti Tanjo Fajon. Po drugi strani pa Marjan Šarec poudarja, da si mora opozicija najprej zagotoviti 46 glasov, šele nato odločiti, kdo bo mandatar. V stranki SAB ne vidijo smisla po potrjevanju novega ministra, "saj se tej vladi tako ali drugače izteka rok trajanja". Poudarili so, da vladi nasprotujejo že od začetka, zato so že takrat predlagali alternativo. "Prehodno oz. tehnično vlado, ki bi nastanek obstoječe vlade preprečila. "Tudi za konstruktivno nezaupnico so naši glasovi vedno na voljo. Zlasti pa zdaj, ko so mladi in civilna družba s plebiscitarno večino glasovali proti enemu od predlogov te vlade. To je dodatna nezaupnica, zato je predlagati novega ministra v tem trenutku smešno. V SAB si prizadevamo za predčasne volitve."