Nezaželeni ruski diplomat zapustil Slovenijo

Podpolkovnika Sergeja Lemeševa je Slovenija razglasila za persono non grata. Ruski diplomat je bil izgnan zaradi povečanja ruskih propagandnih aktivnosti, je razlog, ki ga je navedel državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za mednarodne zadeve in nacionalno varnost Vojko Volk.

Uradno je diplomat opravljal aktivnosti, neskladne z njegovim diplomatskim statusom. V skladu z 9. členom Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih pa so ga razglasili za nezaželeno osebo. Ob izgonu so z ruske ambasade sporočili, da je Lemešev v Sloveniji služboval štiri leta in pol.

Ob izgonu Lemeševa gre sicer pričakovati povračilne ukrepe Moskve, ki bi lahko izgnala kakšne od slovenskih diplomatov. Te poteze pa za zdaj Rusija še ni naznanila slovenskemu zunanjemu ministrstvu, so nam odgovorili na MZEZ.

Številne evropske države so od začetka ruske invazije v Ukrajini februarja 2022 diplomatske predstavnike Moskve razglasile za nezaželene ali so zahtevale zmanjšanje ruskih diplomatskih misij.