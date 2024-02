'Nezdrava' prehrana študentov: na vrhu ponudniki s hitro prehrano

"Število ponudnikov pada, med njimi pa so na vrhu tisti, ki ponujajo predvsem hitro prehrano," so poudarili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pred zasedanjem Strateškega sveta za prehrano. Dodali so, da upada tudi število izkoriščenih subvencij, kar je med drugim posledica vedno višjih cen obrokov in študentskih doplačil.

Na Strateškem svetu menijo, da so zato na področju študentske prehrane znova potrebne spremembe. Na današnjem zasedanju tako predstavniki ministrstva predstavljajo prvi osnutek izhodišč za spremembe na področju študentske prehrane. Ta se je namreč v zadnjem obdobju v praksi izkazala kot ne dovolj učinkovita za zagotavljanje zdrave in dostopne prehrane študentom, poudarjajo.

"Z novim razpisom želimo v obstoječem sistemu dodatno spodbujati in vključevati načine priprave hrane, ki zagotavljajo raznovrstne in zdrave obroke, na cenovno dostopen način. Takšen način priprave lahko najdemo v obratih, kot so menze," pravijo.

Ob tem pa da želijo odpraviti tudi omejitev ponudnikov študentske prehrane zgolj na univerzitetna središča in spodbuditi zagotavljanje brezglutenskih obrokov tistim, ki se spopadajo s celiakijo. "Predlagamo tudi manjše spremembe, ki bi spodbujale bolj zdrave načine prehranjevanja med študentkami in študenti," so še zapisali.