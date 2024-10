(Ne)združljivost funkcije ustavnih sodnikov naj presoja KPK

"Ustavni sodnik je izjemno pomembna javna funkcija, ena najpomembnejših, če ne najpomembnejša in seveda integriteta v tem primeru nikakor ne sme in ne more biti pod vprašajem in tudi ne morebitno opravljanje druge dejavnosti," je v izjavi za medije ob vložitvi predloga novele dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič .

KPK je po ugotovitvi, da ni pristojna za presojo v tem primeru, prijavo odstopila DZ, od koder pa so jim prijavo vrnili. Na KPK so napovedali, da bodo po prejetem dopisu mandatno-volilne komisije DZ, v katerem jim je ta prijavo o sumu nezdružljivosti funkcij Jakliča vrnila, za mnenje zaprosila pripravljavca zakonodaje, torej pravosodno ministrstvo. Slednje je ocenilo, da je KPK ob smiselni razlagi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pristojna za ugotavljanje kršitve določb o nezdružljivosti funkcije ustavnega sodnika in drugih funkcionarjev, če v področni zakonodaji ni predvidena drugačna ureditev. Opozorili pa so, da ima pravna ureditev nezdružljivosti funkcije in prenehanja funkcije ustavnega sodnika vrzeli, in napovedali zakonodajne spremembe.