Nezgoda na Kaninu: snela se je jeklenica, kabina obvisela v zraku

O varnostnem dogodku je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici) ter pristojno inšpekcijsko službo (inšpektorat za žičnice). Kriminalisti in policisti zbirajo dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka in opravljajo nujna preiskovalna dejanja. Novogoriški kriminalisti preiskujejo morebitne znake, ali gre v navedenem primeru za uradno pregonljivo kaznivo dejanje, so sporočili iz PU Nova Gorica.

"Ob 14.13 se je na Kaninu v Bovcu, na žičnici med postajama A in B, pri četrtem stebru snela jeklenica z vodil. V kabini gondole sta ostali nepoškodovani osebi. Gasilci PGD in reševalci GRS Bovec so s pomočjo vrvne tehnike rešili osebi," poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Kot je za Delo potrdil poveljnik Civilne zaščite Bovec Edi Melinc, je kabina z dvema delavcema obvisela v zraku, po tem, ko se je snela nosilna jeklenica. V reševanje so bili vključeni pripadniki gorske reševalne službe in lokalni gasilci, oba delavca pa so iz viseče kabine rešili nepoškodovana. "Sreča v nesreči je, da je bila žičnica pravočasno ustavljena in da ni bilo poškodovanih," je dejal Melinc.

Poškodovan ni bil nihče, prav tako naj po besedah vodje obratovanja Urbana Megliča ne bi bilo gmotne škode.

O dogodku so obveščeni vse pristojne službe, inšpektor z inšpektorata za infrastrukturo in Policija, ki bo več podrobnosti o dogodku lahko sporočila po končani preiskavi, predvidoma v sredo.

Krožno-kabinska žičnica, katere obratovanje za obiskovalce je po odločitvi inšpekcije od začetka oktobra prepovedano, lahko vozi le zaposlene za vzdrževanje, ne pa tudi za obratovanje smučišča, je konec novembra novinarjem pojasnila direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič.

Gondolsko žičnico so danes po 14. uri pognali po enem tednu, da bi z zgornje postaje v dolino prepeljali pet zaposlenih. Teden dni so na smučišču opravljali vzdrževalna dela, da ne bi nastajala škoda. Sprožali so plazove, odrivali sneg in skrbeli za žičniške naprave na smučišču, na katerem je trenutno približno dva metra snega, zadnji teden ga je zapadlo okoli 1,3 metra, so še navedle Primorske novice.

Da krožno-kabinska žičnica Kanin v letošnji smučarski sezoni ne bo obratovala, saj ne bo mogla pravočasno pridobiti uporabnega dovoljenja, je postalo jasno oktobra.