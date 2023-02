Nezmožen za delo, ki ga je opravljal, a želene stopnje invalidnosti mu ne priznajo

Vslužbi, družini, prometu, na področju nepremičnin, varnosti in pri zdravjuse nam na vsakem koraku lahko zgodikakšen neljub dogodek, ki nam oteži življenje.

Zdravje in varnost sta najpomembnejši dobrini našega življenja, ki ju je treba skrbno negovati in ščititi na vsakem koraku. A različnim nevarnostim se žal ni mogoče povsem izogniti oziroma jih vnaprej predvideti, lahko pa smo nanje pripravljeni.

Nesreča na delovnem mestu in posledice, ki iz tega morebiti nastanejo, vam lahko na primer življenje popolnoma obrnejo na glavo. Spoznajmo primer. Na delovnem mestu se vam je pripetila hujša nesreča. Po končanem zdravljenju ne morete več opravljati enakega dela. Kljub temu vam Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ne prizna želene stopnje (kategorije) invalidnosti. Kaj storiti? Prepričani, da imate prav, boste rešitev iskali pri odvetniku in na sodišču, kar prinese ogromno stroškov, ki si jih številni preprosto ne morejo več privoščiti. Visoke cene odvetniških storitev in preteči visoki sodni stroški so lahko ovira, zaradi katere večkrat opustimo misel na sodno pot pri reševanju težav. Nekateri odvetniki zaračunajo že prvi razgovor, med zastopanjem pišejo dopise, svetujejo, vlagajo tožbe, sestankujejo in hodijo na obravnave. Ker si marsikdo ne zmore privoščiti visokih stroškov pri iskanju pravice, se številni odpovejo svojim pravicam. Obstaja boljša rešitev? Zagotovo. Rešitev je lahko preprosta Pri tej vam je lahko veliko pomoč zavarovanje pravne zaščite za različne namene. Zakaj zavarovanje pravne zaščite? Morda se boste že jutri znašli v položaju, v katerem bi se lahko zanesli izključno na pomoč profesionalca, in morda si takrat ne boste mogli privoščiti odvetnika, lahko pa si privoščite zavarovanje pravne zaščite, ki krije morebitne odvetniške in sodne stroške. V vsakem primeru velja: stroški, ki bi jih odšteli za tarife sodnih postopkov oz. odvetnika, so v primerjavi z zavarovanjem pravne zaščite znatno višji. Naj vam pri tem pomaga ugledna zavarovalnica ARAG, ki ponuja zavarovanje pravne zaščite. Po domače povedano, ponujajo zavarovanja, ki v primeru, da se znajdete v sodnem ali zunajsodnem sporu, omogočajo, da so vaši stroški pokriti. Podjetje ARAG je na slovenski trg vstopilo leta 2004 in Slovencem kot prvo in še danes edino ponudilo zavarovanje pravne zaščite.

Veliko primerov iskanje pravne zaščite na področju socialne varnosti V zavarovalnici ARAG opažajo, da ljudje s sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite zelo pogosto iščejo pravno varnost zaradi varovanja pravic v razmerju do institucij, ki naj bi zagotavljale socialno varnost, kot sta zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavod za zdravstveno zavarovanje. Tako njihovim strankam zavarovanje omogoča, da se s pomočjo odvetnika pritožijo na odločbe, ki jih izdajajo te ustanove. Položajev, ko so ljudje primorani tako ali drugače iskati pravno zaščito v povezavi s socialno varnostjo, je veliko in so pogoste. Na primer v povezavi z zdravstvom ARAG krije morebitne spore z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če vam na primer zavrnejo zdravljenje v tujini, rehabilitacijo v zdravilišču, vam po 30 dnevih bolniškega dopusta tega ne podaljšajo ... Polico lahko vsak posameznik oblikuje povsem po svoji meri: osnova je paket Varnost, ki je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in pokriva osnovne potrebe zasebnega življenja. V paket so poleg sklenitelja zavarovanja vključeni z njim v skupnem gospodinjstvu živeči zakonec ali življenjski partner ter otroci (če še niso dopolnili 27 let in se ne preživljajo samostojno) na zasebnem in poklicnem področju.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške: - odvetniške stroške, - stroške od sodišča imenovanih izvedencev, - stroške prič in tolmačev, - dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...), - sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino, - polog varščine do sto tisoč evrov, - potne stroške za sojenje v tujini, - stroške zunajsodnih poravnav, mediacij, - s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. CENA: 11,99 evra/posameznika za paketa Varnost in Služba Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Kako pa zavarovanje pravne zaščite deluje v praksi?

V primeru pravne težave pokličete zavarovalnico, ki vam svetuje glede na vrsto težave, na katerega odvetnika naj se obrnete, po dogovoru z zavarovalnico pa lahko izberete tudi svojega pravnega zastopnika. Z njim se nato pogovorite o naslednjih korakih, zavarovalnica pa prevzame kritje stroškov. Poleg tega z zavarovanjem pravne zaščite pridobite še možnost brezplačnega nasveta odvetnika enkrat na mesec, vključeni pa so tudi stroški nasprotne smeri v primeru, da pravdni postopek na sodišču izgubite. Plačate lahko minimalno mesečno premijo za vse družinske člane in se tako celostno izognete visokim sodnim ter odvetniškim stroškom, ob sklenitvi zavarovanja pa boste pridobili še dostop do najpogosteje uporabljenih vzorčnih pogodb, ki jih le dopolnite s svojimi podatki in tako hitro ter enostavno sami rešite svoje pravne zagate. Ker zavarovanje pravne zaščite krije tudi stroške v tujini, na primer med smučanjem v Avstriji ali letovanjem v Grčiji ali na Hrvaškem, ga lahko uporabite v primeru odškodninskega zahtevka, če se poškodujete na smučišču ali v prometni nesreči. Zavarovanje pravne zaščite zase in za svoje najbližje lahko hitro in preprosto v nekaj korakih sklenete kar prek spleta, ob tem pa je treba opozoriti, da se je treba zavarovati pravočasno. Zavarovanje pravne zaščite kot tudi vsa druga zavarovanja namreč ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja. Ob tem je pri posameznih tveganjih treba upoštevati čakalno dobo, to je časovno obdobje, ki mora preteči od začetka zavarovanja, da začne veljati zavarovalno kritje. Za zavarovalne primere, ki nastopijo v času čakalne dobe, kritja ni.

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana Položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, razširjeni pa so na vsa področja našega življenja in vsakdana – službo, družino, promet in nepremičnine. Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza. Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K osnovnemu paketu Varnost lahko pri Zavarovalnici ARAG po želji dodate še štiri dodatne pakete. Služba Ste kdaj pomislili na vse položaje, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali nekdo nad vami izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali? Družina Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj. Nepremičnine Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa in drugega), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške. Promet Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, da boste v sporu z zavarovalnico, da boste dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

