Neznačilno visoke temperature spremljajo jugozahodnik in padavine

Po napovedih bo tako topel in vlažen vremenski tok nad našimi kraji vztrajal vse do sredine tedna. Temperature bodo nato nekoliko padle, vetrovi pa se bodo umirili.

Preko celotne zahodne Evrope se vije vremenska fronta, ki se počasi bliža tudi srednji Evropi in Alpam, poroča portal Meteoinfo Slovenija . Iznad zahodne Evrope se bo hladen zrak počasi približeval Alpam, zaradi česar bo večji del Alp padel pod vpliv okrepljenih vetrov južnih smeri, ki nad naše kraje prinašajo zelo vlažen in topel zrak.

Začetek tedna bo tako v znamenju krepitve jugozahodnega vetra, krepitve padavin ter visokih temperatur na vzhodu Slovenije. Jutro bo v večjem delu Slovenije spremenljivo oblačno in suho. Na severozahodu Slovenije bo že občasno deževalo.

Temperature se bodo gibale od štiri do osem stopinj Celzija. Padavine se bodo čez dan razširile nad večji del zahodne Slovenije, občasno pa bo lahko deževalo tudi ponekod na severu države. Oblačnost se bo postopno zgostila povsod po državi. Najvišje dnevne temperature bodo od devet do 12 stopinj Celzija, na skrajnem vzhodu Slovenije do 15 stopinj Celzija.

Od jutra se bo postopno začel krepiti tudi jugozahodni veter, ki bo najmočnejši čez dan, in sicer na severovzhodu Slovenije in v višjih legah. Sunki lahko ponekod presežejo hitrost 70 kilometrov na uro.

Ponoči se bodo padavine v zahodni Sloveniji še okrepile in se širile proti vzhodu, v bližini morja lahko nastane kakšna nevihta. V torek čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami. V noči na torek se bo v jugozahodni Sloveniji okrepil veter južnih smeri, na severovzhodu pa bo nekoliko oslabel. Ob morju bo v noči na torek in v torek zjutraj pihal močan jugo, ki lahko v sunkih preseže hitrost 90 kilometrov na uro.