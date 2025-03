Neznana storilca ovadena zaradi nacističnega pozdrava v lokalu

"Kot družba tovrstnih oblik sovražnega delovanja ne smemo tolerirati, saj njegovo nesankcioniranje vodi v vedno bolj predrzne in nasilne oblike izražanja, pa tudi fizičnega nasilja neonacističnih skupin, ki smo mu v zadnjem času spet priča," so opozorili.

Ko se je 14. decembra lani v lokalu odvijal spremljevalni program filmskega festivala LGBT, sta v lokal vstopila neznanca, ob vstopu obstala in dvignila desno roko v nacistični pozdrav. Z vrat sta strgala plakat, ki je napovedoval LGBT Karaoke, ga zmečkala in zbežala iz lokala, je navedla pravna mreža, ki je zoper neznanca vložila kazensko ovadbo zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter poškodovanja tuje stvari.

Upajo, da bodo pristojni organi ta huda kazniva dejanja obravnavali z vso resnostjo. V praksi namreč opažajo, da niso dovolj občutljivi za kazniva dejanja iz sovraštva. Po njihovih besedah pogosto ne želijo razumeti, da nacistični pozdrav z vzravnano dvignjeno desnico ne pomeni mladostniške objestnosti, ampak čaščenje ideologije, ki je na temelju nacionalističnega, rasističnega in homofobnega izključevanja zagrešila morijo več kot 60 milijonov ljudi.

Kot so opomnili, je za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti zagrožena zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari pa je predvidena denarna kazen ali zaporna kazen do dveh let.

Za pojasnila smo se obrnili na Policijo, njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.