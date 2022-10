Neznanca, ki je ogoljufal starejšo gospo na Ajdovskem, pridržali v Celju

A storilcu znesek ni zadostoval in za las bi mu uspelo prepričati oškodovanko, da mu dvigne še več denarja. Prišla sta že do naslednje banke na Goriškem, vendar se je oškodovanka premislila ter zahtevala, da jo odpelje domov, kar je storilec tudi storil. Želela je še, da ji izda potrdilo za izročeni denar, vendar ji je zgolj obljubil, da ji bo prejeti denar vrnil. Za njim se je izgubila vsakršna sled, oškodovanka pa je primer predala Policiji.

V začetku oktobra je neznani storilec v telefonskem pogovoru uspel lažno prepričati starejšo oškodovanko, da je kriminalist oz. pooblaščena uradna oseba in da potrebuje njeno pomoč pri preiskavi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Oškodovanka je takrat s storilcem odšla na eno od bank na Ajdovskem in dvignila določeno vsoto gotovine ter jo izročila neznancu.

Storilca so našli na območju druge policijske uprave v Celju, kjer je bil po odvzeti prostosti priveden še k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor. Osumljenca zaradi istih kaznivih dejanj obravnavajo tudi na drugih območjih v državi. Kljub temu, da so ga privedli, policisti še vedno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi z namenom razjasnitve vseh okoliščin kaznivega dejanja.

Policija ob tem opozarja na previdnost pri tovrstnih poskusih goljufij in lažnega izdajanja za uradno osebo. Morebitne oškodovance, ki enakih ali podobnih dejanj niso naznanili Policiji, pozivajo, da to storijo čim prej ter pokličejo policiste. Večkrat gre v takih primerih za starejše občane, ki so premalo previdni in pozorni do neznanih oseb, ki ponujajo različne storitve, jih prepričujejo, da opravijo nakup, ali pa s pogovorom oškodovance zamotijo oz. preusmerijo njihovo pozornost od objekta in premoženja.