Neznanci mariborski LPR s Trga svobode ukradli stojnico

Kot so sporočili iz Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, je na tej stojnici doslej "že več tisoč Mariborčanov izkazalo jasen "ne" načinu sprejemanja pomembne prostorske ureditve v Mariboru, ki se je župan MOM Saša Aleksander Arsenovič loteva brez vključevanja prebivalcev mestnih in krajevnih skupnosti Maribora.

Ponoči so neznanci s Trga svobode v Mariboru ukradli stojnico, na kateri so zbirali podpise proti sprejetju Občinskega prostorskega načrta.

Na njihov poziv so jim danes dopoldne iz občine Maribor dostavili nadomestno stojnico. "A so nam jo postavili ob bok stojnici Liste Franca Kanglerja. Tudi to jasno zavračamo, saj se distanciramo od politike več kot očitnih zaveznikov na letošnjih lokalnih volitvah župana Saše Arsenoviča in Franca Kanglerja," so še zapisali.

Lista Franca Kanglerja je namreč sprejeti OPN v prvem branju podprla, kot je na soočenju dejal županski kandidat Kangler, pa podpira njegovo sprejetje tudi v drugem branju.