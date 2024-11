Neznanci na njivo odvrgli dostavne torbe, nato jih zažgali

Ko se je lovec Luka Dolenc s psom v četrtek okoli 16. ure odpravil na Ljubljansko barje, ga je pot vodila mimo pospravljenih njiv. Čez kakšno uro in pol se je vračal po isti poti, a ga je na eni od njiv pričakal sramoten prizor. Nekdo se je očitno, medtem ko je bil sam na sprehodu, pripeljal do njive in sredi Barja odvrgel več deset modrih torb za dostavo hrane z logotipom znanega dostavnega podjetja.

Kako so se torbe z logotipom dostavnega podjetja znašle na Ljubljanskem barju, smo povprašali tudi družbo Wolt. "Na področju odvoza dotrajane opreme dostavnih partnerjev sodelujemo z zunanjim partnerjem, s katerim smo imeli dogovor o odvozu smeti v Zbirni center Barje – VOK Snaga. Danes smo iz družbenih medijev prejeli informacijo, da naj bi bila dotrajana oprema odvržena nepravilno. Nemudoma smo začeli preverjati nastalo situacijo, saj je neodgovorno odlaganje odpadkov za nas popolnoma nesprejemljivo," so nam odgovorili.

Dodali so, da dodatnih informacij za zdaj še nimajo, saj preiskava še poteka. V družbi so zagotovili, da glede dogodka sodelujejo s policijo. "Če ugotovimo, da zunanji izvajalec ni deloval v skladu z dogovorom, bomo z njim nemudoma prekinili sodelovanje," so poudarili.

Na Inšpektoratu za okolje in energijo o tem dogodku do zdaj niso bili obveščeni. "Zaradi odvrženih torb in kurjenja na Barju nismo prejeli nobene prijave niti morebitnega obvestila Centra za obveščanje," so nam zagotovili.