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Neznanci na plaži s telefoni in fotoaparati, otroci pa v kopalkah

Ljubljana, 22. 06. 2026 08.48 pred 54 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Otrok v morju

V poletnem času so za otroke poleg nevarnosti v vodi in opeklin zaradi sonca veliko tveganje tudi neznanci, ki s svojimi fotoaparati in telefoni v objektive lovijo otroke in mladostnike, so pred počitnicami opozorili na Policiji. Fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov je nevarno in tudi kaznivo, so poudarili.

Fotografije pomanjkljivo oblečenih otrok v kopalkah ali celo brez oblačil se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali celo na neprimernih straneh. V skrajnem primeru lahko neznanci celo navežejo stik z otrokom z namenom zlorabe, so opozorili na Policiji.

Najboljša preventiva za varnost otrok na plaži je informiranje in pozornost. Zato na Policiji svetujejo staršem in ostalim odraslim, ki na plaži opazijo sumljivo ali čudno vedenje neznancev, naj imajo otroke vedno v videnem polju. Ukrepati je treba takoj, če nekdo kaže pretirano zanimanje za njihovega otroka ali pa ga brez njihove vednosti oziroma dovoljenja fotografira. Enako velja, če opazijo sumljivo fotografiranje otrok, ki niso njihovi.

Na Policiji pozivajo, da naj bodo pozorni na osebe, ki se zadržujejo na krajih, kjer so otroci, čeprav niso v vlogi starša ali skrbnika. Pozorni pa naj bodo tudi na nenadno premikanje različnih predmetov, ki bi lahko služili za zakrivanje fotoaparata ali mobitela, in obračanje teh predmetov v smeri otrok.

Otroci na plaži
Otroci na plaži
FOTO: Shutterstock

V primeru takšnih dogodkov, naj takoj pokličejo Policijo in opozorijo ljudi v bližini. Z otroki naj se o teh nevarnostih pogovorijo in jih opozorijo, naj takoj poiščejo pomoč pri odraslih, če jih kdo želi fotografirati. Zasebnost otrok tudi na plaži je izrednega pomena, so dodali.

'Ne delite fotografij otrok v kopalkah, spodnjem perilu ali celo brez oblačil'

Poleg tega na Policiji svetujejo, naj starši na družbenih omrežjih nikoli ne delijo fotografij, na katerih je otrok v kopalkah, v spodnjem perilu ali celo brez oblačil. Taka fotografija ali videoposnetek se lahko hitro znajde na napravah spolnih izkoriščevalcev, ki jo nato lahko naprej delijo ali objavijo v svojih pedofilskih mrežah in forumih.

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Na policiji svetujejo, naj se straši z otroki pogovorijo o pasteh spleta in nevarnostih pogovorov z neznanci. Zaradi svoje zaupljivosti, naivnosti in radovednosti otroci pogosto ne ločijo med dobrimi in nevarnimi stiki niti v realnem niti v spletnem okolju. Starši naj otrokom pojasnijo, da neznancem ne smejo pošiljati intimnih fotografij, niti jih objavljati.

Pri otrocih je treba zbuditi zavedanje, da so lahko tako stiki v živo kot tudi prek spleta nevarni, saj neznanci pogosto uporabljajo lažne profile ali iščejo stik z otroki pod pretvezo prijateljstva, v resnici pa bi radi otroke zgolj izkoristili in zlorabili, še svetujejo.

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KOMENTARJI3

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devlon
22. 06. 2026 09.43
ne verjamem, da bi kdo imel željo snemat neke zatežene pamže..če se le da, gremo vedno kam, kjer ni otrok in tistga dretja
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0 0
bronco60
22. 06. 2026 09.22
Brez veze, starši sami delijo fotke svojih sončkov, kako so luštkani, je pa treba takoj ukrepat proti pedofilom z telefoni na plaži, kako snemajo in fotkajo druge otroke.
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0 0
jedupančpil
22. 06. 2026 09.54
se vid da nisi diht
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0 0
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