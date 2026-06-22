Neznanci na plaži s telefoni in fotoaparati, otroci pa v kopalkah

Fotografije pomanjkljivo oblečenih otrok v kopalkah ali celo brez oblačil se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali celo na neprimernih straneh. V skrajnem primeru lahko neznanci celo navežejo stik z otrokom z namenom zlorabe, so opozorili na Policiji.

Najboljša preventiva za varnost otrok na plaži je informiranje in pozornost. Zato na Policiji svetujejo staršem in ostalim odraslim, ki na plaži opazijo sumljivo ali čudno vedenje neznancev, naj imajo otroke vedno v videnem polju. Ukrepati je treba takoj, če nekdo kaže pretirano zanimanje za njihovega otroka ali pa ga brez njihove vednosti oziroma dovoljenja fotografira. Enako velja, če opazijo sumljivo fotografiranje otrok, ki niso njihovi.

Na Policiji pozivajo, da naj bodo pozorni na osebe, ki se zadržujejo na krajih, kjer so otroci, čeprav niso v vlogi starša ali skrbnika. Pozorni pa naj bodo tudi na nenadno premikanje različnih predmetov, ki bi lahko služili za zakrivanje fotoaparata ali mobitela, in obračanje teh predmetov v smeri otrok.