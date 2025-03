Vlak navozil železniške pragove, ki so jih neznani storilci nastavili na tire

"Neznani storilci so na progo nastavili težke predmete. Na kraju dogodka je tudi Policija," so sporočili s Slovenskih železnic.

S Policijske uprave Celje so nam sporočili, da so bili nekaj čez 5. uro zjutraj obveščeni, "da je v železniškem predoru v Šmartnem ob Paki, potniški vlak, na katerem je bilo več ljudi, navozil na železniške pragove, ki ji jih je neznani storilec nastavil na železniško progo". Nekaj pragov se je zagozdilo pod vlak, ki je obstal v predoru, a po prvih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Ogled kraja dejanja še poteka, so dodali celjski policisti.

Nadomestni avtobusi ustavljajo na vseh postajah in postajališčih, na katerih ustavljajo vlaki. Na omenjenih avtobusih ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih. Prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Izjema so psi vodiči, psi pomočniki in službeni psi. Pri nadomestnih prevozih lahko nastajajo zamude, kar upoštevajte pri načrtovanju potovanja, ob tem dodajajo na SŽ.