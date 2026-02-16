Neznanci oskrunili spomenik v Dražgošah

Na Policijski upravi Kranj so za STA potrdili, da so prejeli prijavo. V zvezi z zadevo bo izjavo za javnost danes v Ljubljani podal državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan . Izjava bo ob 11. uri v avli ministrstva za kulturo.

V Levici najostreje obsojajo oskrunitev partizanskega spomenika v Dražgošah s kljukastim križem in zahtevajo kazenski pregon storilcev. V podobnem primeru smo v Levici že vložili kazensko ovadbo, so sporočili.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob tem zapisala: "Simpatizerji z nacistično ideologijo se ne skrivajo več. Zavržen simbol sovraštva in sistematičnega ubijanja je oskrunil spomenik na Dražgošah. Dražgošah, ki so mesto kolektivnega spomina, simbol poguma in tragedije 2. svetovne vojne. Njenih civilnih žrtev, partizanskega boja in nacističnih zločinov."

Kot je dodala: "Po svastikah na Ministrstvu za kulturo, nacističnih simbolih v Kopru, so sedaj tudi na spomeniku na Dražgošah. To je najbolj grozljiv simbol v zgodovini človeštva, saj pooseblja ideologijo sovraštva, genocida, rasizma, homofobije, razčlovečenja, uničenja za naciste nevrednih narodov, veroizpovedi, jezikov in drugačnih političnih prepričanj. Med tistimi, ki sta jih fašizem in nacizem hotela podjarmiti in uničiti so bili tudi Slovenci. Vse to kaže, da se sovraštvo v družbi veča. Nestrpnost raste in pogosto je podpihovana tudi s politiko, kjer se zdi, da jih skrajno desna politika prej ščiti kot obsodi."

Spomenik v Dražgošah je postavljen v spomin na dražgoško bitko. Odvijala se je med 9. in 11. januarjem 1942, v njej se je Cankarjev bataljon spopadel z Nemci, bila pa je to ena večjih bitk med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Prvi velik upor na naših tleh skupaj z borbo v Rovtu nad Selško dolino in množično decembrsko poljansko vstajo predstavlja pomembno trilogijo bojev, saj je omajala mit o nepremagljivosti nemške vojske, so večkrat poudarili organizatorji vsakoletnih spominskih slovesnosti v Dražgošah.

Partizani so se po bitki in ob izgubi devetih tovarišev umaknili na Jelovico, Nemci pa so v odgovor pobili 41 domačinov, požgali vas ter jo v januarju in februarju 1942 popolnoma porušili. V kostnici, na plošči katere se je tokrat pojavil kljukasti križ, so posmrtni ostanki ubitih partizanov in domačinov.