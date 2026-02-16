Naslovnica
Slovenija

Neznanci oskrunili spomenik v Dražgošah

16. 02. 2026

Avtor:
A.K. STA
Oskrunjen spomenik v Dražgošah

Domačini v Dražgošah so v nedeljo na plošči kostnice tamkajšnjega spomenika opazili kljukasti križ, ki so ga že uspeli delno očistiti, zadevo pa so prijavili policiji, je povedala predsednica Krajevne skupnosti Dražgoše - Rudno Marjeta Demšar. "Gre za grobo skrunitev spomenika, dejanje je vsega obsojanja vredno," je dodala.

"Upamo, da bo policija zadevo tokrat raziskala," je dodala Demšarjeva. To namreč ni prva takšna skrunitev spomenika, je dejala.

Na Policijski upravi Kranj so za STA potrdili, da so prejeli prijavo. V zvezi z zadevo bo izjavo za javnost danes v Ljubljani podal državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan. Izjava bo ob 11. uri v avli ministrstva za kulturo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Levici najostreje obsojajo oskrunitev partizanskega spomenika v Dražgošah s kljukastim križem in zahtevajo kazenski pregon storilcev. V podobnem primeru smo v Levici že vložili kazensko ovadbo, so sporočili. 

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob tem zapisala: "Simpatizerji z nacistično ideologijo se ne skrivajo več. Zavržen simbol sovraštva in sistematičnega ubijanja je oskrunil spomenik na Dražgošah. Dražgošah, ki so mesto kolektivnega spomina, simbol poguma in tragedije 2. svetovne vojne. Njenih civilnih žrtev, partizanskega boja in nacističnih zločinov."

Kot je dodala: "Po svastikah na Ministrstvu za kulturo, nacističnih simbolih v Kopru, so sedaj tudi na spomeniku na Dražgošah. To je najbolj grozljiv simbol v zgodovini človeštva, saj pooseblja ideologijo sovraštva, genocida, rasizma, homofobije, razčlovečenja, uničenja za naciste nevrednih narodov, veroizpovedi, jezikov in drugačnih političnih prepričanj. Med tistimi, ki sta jih fašizem in nacizem hotela podjarmiti in uničiti so bili tudi Slovenci. Vse to kaže, da se sovraštvo v družbi veča. Nestrpnost raste in pogosto je podpihovana tudi s politiko, kjer se zdi, da jih skrajno desna politika prej ščiti kot obsodi."

Spomenik v Dražgošah je postavljen v spomin na dražgoško bitko. Odvijala se je med 9. in 11. januarjem 1942, v njej se je Cankarjev bataljon spopadel z Nemci, bila pa je to ena večjih bitk med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Prvi velik upor na naših tleh skupaj z borbo v Rovtu nad Selško dolino in množično decembrsko poljansko vstajo predstavlja pomembno trilogijo bojev, saj je omajala mit o nepremagljivosti nemške vojske, so večkrat poudarili organizatorji vsakoletnih spominskih slovesnosti v Dražgošah.

Partizani so se po bitki in ob izgubi devetih tovarišev umaknili na Jelovico, Nemci pa so v odgovor pobili 41 domačinov, požgali vas ter jo v januarju in februarju 1942 popolnoma porušili. V kostnici, na plošči katere se je tokrat pojavil kljukasti križ, so posmrtni ostanki ubitih partizanov in domačinov.

Nevarni zastoji pri Kranju: s hitrostjo 100 km/h mimo stoječih vozil

