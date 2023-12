Neznanci po drsališču v Sežani posuli sol, ledena plošča se je začela taliti

Kljub temu, da bi praznični dnevi morali biti polni veselja, strpnosti in sreče, pa so prebivalci Sežane doživeli grenko razočaranje. Drsališče, ki so ga odprli komaj v ponedeljek, je bilo uničeno.

Kot so nam potrdili na Občini Sežana, so najprej začeli opažati, da so začeli odstopati deli drsališča. Ugotovili so, da je nekdo po ledeni ploskvi posul sol, zaradi česar se je plošča začeli taliti. "Občina Sežana, Zavod ŠTIP ter ORA Krasa in Brkinov z zgroženostjo najostreje obsojajo vandalizem ter uničevanje javne in zasebne lastnine. Nesprejemljiva, neodgovorna in brezobzirna dejanja v naše okolje vnašajo negativne posledice, ki se ne kažejo zgolj v materialni škodi, ampak povzročajo tudi splošno nevarnost," piše na spletni strani Občine.

"Ko smo v ponedeljek odprli drsališče, smo se počutili, kot da je Sežana najbolj srečno mesto, zanimanja je bilo ogromno," so nam še zaupali na občini.

Vendar, kljub temu, da je prvotno veselje zamenjala jeza ob uničenju drsališča, bo slednje kmalu spet razveseljevalo prebivalce Sežane. Ob 16. uri danes, se namreč drsališče ponovno odpira.