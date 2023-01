Neznanci poškodovali spomenik na celjskem Gledališkem trgu

Po županovem mnenju je bil cilj vandalov tabla stranke Levica, ki je nameščena na fasadi omenjene stavbe. Ohranjanje in spoštovanje okolja, javne infrastrukture, še posebej pa kulturne in zgodovinske dediščine je kolektivna odgovornost, saj s tem predstavljamo, kdo smo kot skupnost, je dodal Kovač.

Ta infrastruktura, tako Kovač, je namreč celjski zaklad in ne platno za vandalizem. Tovrstna dejanja zato celjski župan močno obsoja in poziva vse občane k spoštovanju in skrbi za okolje ter skupno lastnino, predvsem pa tudi k strpnemu in kulturnemu dialogu.

Levica: Obsojamo politično motiviran vandalizem

Odzvali so se tudi v Levici, kjer so na Facebooku zapisali, da obsojajo "vsako hujskanje, sovražni govor, diskriminacijo in nestrpnost" nad njihovimi člani, prostori, javnimi spomeniki in kulturno dediščino. Dodali so še, da je dogodek politično motiviran in dokaz, "da ima spletni sovražni govor zelo konkretne posledice".