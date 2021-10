Neznanci pred NIJZ zlili gnojnico

Stavba Nacionalnega inštituta za javno zdravje je postala tarča neznanih vandalov, ki so pred vrata polili gnojnico. Sporočili so, da so dogodek prijavili policiji. "Zlivanje gnojnice, poškodovanje lastnine, grožnje zaposlenim, sovražni govor itn. niso sprejemljiv način komuniciranja," so dodali.

"Po kamnih še gnojnica za in pred vrati. K sreči ni bil nihče poškodovan. Dogodek prijavljen policiji. Zlivanje gnojnice, poškodovanje lastnine, grožnje zaposlenim, sovražni govor itn. niso sprejemljiv način komuniciranja," so zapisali v objavi na Twitterjevem profilu NIJZ.