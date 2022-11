V očitno zelo razgretem predvolilnem ozračju so se neznani storilci znesli nad avtomobilom destrniške županske kandidatke. Poškodovali so vetrobransko steklo in priložili uničeno družinsko fotografijo.

Neznanci so ponoči razbili vetrobransko steklo na avtomobilu kandidatke za županjo občine Destrnik Vlaste Tetičkovič Toplak. Ob avtomobilu so našli tudi del njenega predvolilnega programa, na katerem so storilci oskrunili njeno družinsko sliko.

Vlasta Tetičkovič Toplak, kandidatka liste Drugačni in povezani ter s podporo SDS in SLS za županjo Destrnika, je v odzivu dejala: "Tolažim se s tem, da je to nesmiselno početje mogoče kakega posameznika, ki zdaj opazuje in se smeji."

Neznanci razbili avto kandidatke za županjo občine Destrnik