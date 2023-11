Neznanci s simbolom svastike nad Judovski kulturni center v Ljubljani

"To je napad na vse nas, ki živimo v blaginji svobodnega sveta. Naše čudovito mesto in država ne smeta nikoli več doživeti strašljive izkušnje, ki so jo pred 75 leti našim državljanom naredili nacisti. Nacisti in fašisti so umorili več kot 90 000 slovenskih državljanov, med njimi je bilo skoraj 600 Judov. Skupaj se moramo upreti sovraštvu in fanatizmu v naši lepi državi. To ni Bližnji vzhod - Izrael in Palestina. To je naša država. To je Slovenija , je sporočil predsednik omenjene skupnosti Robert Baruh Waltl.

Neznanci so vrata Judovskega kulturnega centra v Ljubljani, za katerimi so muzej holokavsta v Sloveniji, judovski muzej, sinagoga, razstava o družini Ane Frank, v teku pa je tudi vsakoletni festival Hiša strpnosti, poškodovali s sovražnim grafitom.

"Enačenje verskih skupnosti z ravnanji zločinskega režima je nedopustno in sporno. Nesprejemljivi so tudi tovrstni zapisi na vratih Judovskega centra v Ljubljani," so sporočili tudi iz Inštituta 8. marec.

Primer preiskuje Policija

Na PU Ljubljana so za 24ur.com potrdili, da so bili danes okoli 9. ure obveščeni, da je do sedaj neznani storilec na vrata ene izmed stavb na območju centra Ljubljane preko noči z barvo narisal simbola Davidove zvezde in svastike. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja z elementi spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Tiskovni predstavnik Tomaž Tomaževic je ob tem pojasnil še, da do sedaj na območju Policijske uprave Ljubljana niso zaznali podobnih dejanj. "Policisti redno spremljajo vse varnostno zanimive dogodke, jih smiselno razvrščajo in povezujejo v sklope ter jih analizirajo. S tem lahko določijo teritorialno in vsebinsko povezane varnostne pojave, ki imajo podoben temelj, ter na tej podlagi načrtujejo aktivnosti in dnevno ocenjujejo varnostne razmere in na tej podlagi načrtujejo ukrepe, tako da zagotavljajo varnost v največji možni meri in preprečujejo kazniva ravnanja. Zavedati pa se je treba, da za varnost in preprečitev kaznivih dejanj lahko veliko naredimo tudi sami," je dodal.

Občanom svetujejo, naj, če postanejo žrtve, o tem takoj obvestijo Policijo. Pomembno je tudi takojšnje obveščanje Policije že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje. To pa pomeni sodelovanje vseh, denimo tudi prič ali drugih, ki bi o teh kaznivih ravnanjih kaj vedeli, da o tem Policiji podajo informacije. S tem bodo tovrstna kazniva dejanja preprečena ali v največji možni meri zaznana in preiskana ter storilci ustrezno procesuirani. Zato policisti ob tej priložnosti pozivajo vse, tako žrtve kot priče morebitnih kaznivih ravnanj, naj o tem takoj obvestijo Policijo na telefonsko številko 113, lahko tudi anonimno na 080 1200.