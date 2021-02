Neznanci v stavbo sedeža stranke SD odvrgli balon z rdečo barvo

Ljubljanski policisti so bili nekaj pred 9. uro obveščeni, da je neznani storilec preko vikenda v fasado objekta na območju centra Ljubljane vrgel barvo in jo s tem poškodoval, so nam potrdili na PU Ljubljana. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. O vseh znanih okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali v odgovoru.

V stranki SD pa so v odzivu za 24ur.com izrazili zaskrbljenost zaradi nevarnosti radikalizacije političnega diskurza. "Širjenje sovraštva namreč neobhodno pripelje do poskusa legitimizacije nasilja kot orodja političnega boja, kar pa je potrebno odločno preprečiti. Vsaka oblika nasilja je napad na družbo in demokracijo v celoti. V SD smo prepričani, da je mogoče stališča in poglede vedno izraziti na miren, kulturen in strpen način. Temu dejanju ne želimo pripisovati velike teže,"so zapisali. So pa zaradi povzročene škode na stavbi sedeža stranke, o dogodku že obvestili policijo.

Mazaška akcija pa je na socialnih omrežjih že požela odobravanje slovenskih ekstremnih desničarjev v skupini Rumenih jopičev.

Sicer pa ne gre za edino mazaško akcijo v zadnjem času. Spomnimo, bralci in bralke, ki so se v soboto dopoldne odločili za sprehod na Rožnik, so nas obvestili, da je nekdo na cerkev Marijinega obiskanja, ki stoji na Cankarjevem vrhu, nalepil podobo vodje NSi in ministra za obrambo Mateja Tonina.