Neznanci vinjeto z avta ukradli tako, da so jo kar izrezali

"Ko zjutraj izveš, da ti vinjete ne povrnejo, če so ti jo ukradli, kljub zavarovanju parkirišča in zavarovanju stekel!!! Ja, profesionalno so jo ukradli ... izrezali ... poklon Zavarovalnici Triglav ...." je zapisala ob fotografijah.

Na Facebooku je danes zaokrožil zapis uporabnice Nataše Šarič , ki so ji neznanci na parkirišču ponoči ukradli vinjeto na nenavaden način – iz avtomobilskega stekla so jo namreč kar izrezali.

Zavarovalnica ne bo krila stroškov

"Steklo so mi priznali, vinjete pa ne, ker bi morala imeti zavarovano tudi krajo, kar zajema polni kasko. Moj avto ima 12 let, tako da sem zavarovala samo parkirišče in stekla, kar zajema delni kasko," je še pojasnila Nataša.

Na Zavarovalnici Triglav so za 24ur.compojasnili, da zavarovalnica lahko povrne tisto škodo, za katera so podana kritja v sklenjenih zavarovanjih. "Škodo na steklu bo voznica lahko uveljavljala iz zavarovanja delnega kaska kombinacija E – steklo, vendar to zavarovanje ne vključuje zavarovanja vinjete. Po zavarovanju delnega kaska kombinacija H – parkirišče voznica ni upravičena do kritja stroška popravil stekla in kraje vinjete, saj gre pri tovrstnem zavarovanju za škodo, ki nastane kot posledica dotika drugega neznanega vozila," so zapisali.

Svetovali so ji, naj se glede vinjete obrne na Dars in obvesti policijo.