Neznanci z odpadnim strojnim oljem nad pročelje SNS

"Zgodilo se je ponoči. V fasado so priletele štiri steklenice z odpadnim strojnim oljem, verjetno iz kakšne mehanične delavnice" nam je povedal Zmago Jelinčič. Steklenice naj bi vrgli s sredinskega pasu ceste, "ciljali so okna, ki so jih zgrešili, popolnoma pa so uničili fasado". Kot je povedal je škode preko 70.000 evrov. Policisti so se na njegov klic odzvali, prišli na sedež stranke, naredili zapisnik in zbrali dokaze.

Predsednik SNS meni, da gre za politično motiviran napad, ki je povezan z njegovim delovanjem. "Ker sem proti biciklistom in tem, ki kradejo denar. Gre za delomrzneže, ki nič ne delajo in so še vedno doma pri mamicah na hladilniku, od države pa so dobili denar," je povedal.