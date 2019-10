Neznanci že tretjič oskunili 'Dečka miru'

Neznanci so danes v popoldanskih urah že tretjič oskrunili skulpturo Deček miru, ki stoji na Trnovem pri Gorici - na poti, ki vodi v Spominski park NOB, so sporočili iz Mednarodno mirovniške fundacije Beli golob. Zagotovili so, da bodo skulpturo nadomestili, uničenje pa so že prijavili policiji. Doslej so skulpturo poškodovali dvakrat v začetku leta 2016, so dodatno pojasnili v fundaciji. Obakrat so skrunitev prijavili policiji, ki pa storilcev po navedbah fundacije ni uspela najti.

Deček iz brona, ki je umetniško delo slikarke in kiparke Patricije Simonič, so dobesedno razbili: "Oskrunjenje skulpture, ki je bila postavljena kot simbolno dejanje sprave slovenskega naroda in med narodi pomeni napad na vrednote, ki jih v tem trenutku človeštvo najbolj potrebuje: mir, prijateljstvo, strpnost, povezovanje, sprava,"so ogorčeni v fundaciji Beli golob.

Ta je 'dečka miru' avgusta 2014 postavila na simbolno mesto"z namenom spraviti slovenski narod, državljanke in državljane Slovenije" , kot poklon "mladim fantom, ki ležijo v grobnici padlih borcev na griču Kobilnik v bližnjem spominskem parku NOB in so dali svoja življenja za to, da danes živimo v svobodi" in kot poklon "nedolžnim ljudem, ki so bili nasilno umorjeni, pometani v bližnja brezna, ki ležijo v Trnovskem gozdu, takoj po koncu druge svetovne vojne", so še zapisali v sporočilu za javnost. Deček miru po njihovih besedah tako opozarja na nerešeno preteklost.