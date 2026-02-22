Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Neznanec gasilcem ukradel prenosno stranišče

Dobrna, 22. 02. 2026 16.14 pred 51 minutami 1 min branja 5

Avtor:
L.M.
Ukradeno stranišče

Konec januarja so člani Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna doživeli neprijetno presenečenje. Neznani storilec je izza gasilskega doma odtujil prenosno stranišče, ki so ga uporabljali pri treningih, tekmovanjih in drugih društvenih dejavnostih.

Društvo je na Facebooku pojasnilo, da je do tatvine prišlo v času priprav na redni letni občni zbor, ko so imeli člani veliko organizacijskega dela. Prenosni WC je stal za gasilskim domom in je bil namenjen predvsem zagotavljanju osnovnih pogojev ob večjih dogodkih ter vajah. Storilec je odnesel celotno enoto skupaj z vsebino, ki se je nabrala v času uporabe.

Javnost so pozvali, naj v primeru kakršnihkoli informacij o izginulem stranišču to sporoči društvu. Ob tem so sporočili, da si želijo predvsem vrnitve odtujenega predmeta, saj ga nujno potrebujejo za izvajanje rednih aktivnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Primer so prijavili Policijski postaji Celje, vendar nameravajo prijavo umakniti takoj, ko dobijo stranišče nazaj. Gasilci upajo, da se bo zadeva razpletla brez dodatnih zapletov in da se bo prenosno stranišče kmalu vrnilo na svoje mesto.

gasilci tatvina Dobrna prenosno stranišče

2500 uporabnikov že tretji dan brez elektrike, na terenu 60 ekip

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
22. 02. 2026 16.59
še za lastni drek ne znajo poskrbet? pol pa še mjavkajo ko sosed, ki mi uje smrdelo v spalnico, na svoje stročke uredi zadevo ?
Odgovori
-1
1 2
proofreader
22. 02. 2026 16.58
Policija pa išče napadalce Golobovega instagrama, ki ne hvalijo vlade.
Odgovori
+2
3 1
anatomija
22. 02. 2026 16.54
ta ga pa bo sral !
Odgovori
+5
5 0
YouRangMyLord
22. 02. 2026 16.46
v Sloveniji zgine vse, kar ni s ketno in žabno ključavnico prheftano. Smo še vedno S Balkana.
Odgovori
+4
4 0
Prelepa Soča
22. 02. 2026 17.13
Dokler niste začeli z Balkana riniti gor, nismo zaklepali, po 1960 pa se je začelo..... in še danes traja.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543