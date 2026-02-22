Neznanec gasilcem ukradel prenosno stranišče

Društvo je na Facebooku pojasnilo, da je do tatvine prišlo v času priprav na redni letni občni zbor, ko so imeli člani veliko organizacijskega dela. Prenosni WC je stal za gasilskim domom in je bil namenjen predvsem zagotavljanju osnovnih pogojev ob večjih dogodkih ter vajah. Storilec je odnesel celotno enoto skupaj z vsebino, ki se je nabrala v času uporabe.

Javnost so pozvali, naj v primeru kakršnihkoli informacij o izginulem stranišču to sporoči društvu. Ob tem so sporočili, da si želijo predvsem vrnitve odtujenega predmeta, saj ga nujno potrebujejo za izvajanje rednih aktivnosti.