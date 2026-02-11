Naslovnica
Slovenija

Neznanec iz Kobilarne Lipica izpustil konje, policija mu je že na sledi

Lipica, 11. 02. 2026 15.02 pred 37 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA U.Z.
Kobilarna Lipica-7

Ponoči je neznana oseba nepooblaščeno vstopila na varovano območje Kobilarne Lipica in iz boksov izpustila nekaj konj. Ko so v kobilarni to zaznali, so konje varno privedli nazaj v hleve. Veterinarska služba ob prvem pregledu ni ugotovila resnih poškodb. Policija dogodek preiskuje in naj bi bila že na sledi osumljencu.

Kot so sporočili iz Kobilarne Lipica, so ob zaznavi dogodka nemudoma ukrepali v skladu z varnostnimi protokoli, lipicance pa so varno privedli nazaj v hleve.

"Konje je pregledala veterinarska služba, ki ob prvem pregledu ni ugotovila resnih poškodb. Lipicanci bodo še naprej pod veterinarskim nadzorom in deležni dodatnih preventivnih pregledov," so zapisali.

O dogodku so obvestili policijo, ki po njihovih navedbah vodi preiskavo in preverja vse relevantne okoliščine. "Po skrbnem pregledu posnetkov varnostnih kamer bo znanih več informacij o poteku dogodka, na podlagi doslej zbranih podatkov pa so pristojni organi že na sledi osumljencu," so navedli.

Lipicanci in šepetalka konj
Lipicanci in šepetalka konj
FOTO: Damjan Žibert

Kobilarna Lipica je varovana z varnostnim sistemom in videonadzorom, ki predstavljata pomemben del preiskave. V nočnem času sta na območju kobilarne prisotna varnostnik in konjar, ki izvajata redne varnostne in oskrbne obhode. Uvedeni so bili dodatni varnostni ukrepi in okrepljeno varovanje območja, so sporočili in dodali, da zagotavljanje varnosti lipicancev ostaja najvišja prioriteta kobilarne. 

kobilarna lipica konji neznanec boksi policija

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
11. 02. 2026 15.44
Le česa bo osumljen ta policijski osumljenec? Ne se delat preveč pametni. Na koncu pa še prekršek ne bo, Mogoče Lipica zasebno tožila za motenje posesti.
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
11. 02. 2026 15.40
Horsburger..
Odgovori
0 0
Sekira
11. 02. 2026 15.40
Iha,iha. Jahalo se bo.
Odgovori
0 0
bibaleze
