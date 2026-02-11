Neznanec iz Kobilarne Lipica izpustil konje, policija mu je že na sledi

Kot so sporočili iz Kobilarne Lipica, so ob zaznavi dogodka nemudoma ukrepali v skladu z varnostnimi protokoli, lipicance pa so varno privedli nazaj v hleve.

"Konje je pregledala veterinarska služba, ki ob prvem pregledu ni ugotovila resnih poškodb. Lipicanci bodo še naprej pod veterinarskim nadzorom in deležni dodatnih preventivnih pregledov," so zapisali.

O dogodku so obvestili policijo, ki po njihovih navedbah vodi preiskavo in preverja vse relevantne okoliščine. "Po skrbnem pregledu posnetkov varnostnih kamer bo znanih več informacij o poteku dogodka, na podlagi doslej zbranih podatkov pa so pristojni organi že na sledi osumljencu," so navedli.