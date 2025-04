Neznanec prebivališče prijavil na naslovu druge osebe: 'Skrbi me za varnost'

OGLAS

Si predstavljate, da nekega dne izveste, da je nekdo vkorakal na upravno enoto, ponaredil vaš podpis ter svoje prebivališče prijavil na vašem naslovu, kjer živite z družino? Prav to se je zgodilo našemu bralcu, ki z družino in majhnim dojenčkom živi v Ljubljani. Zdaj je zaskrbljen za varnost sebe in svojcev. "Bivanje neznane osebe, ki se je, da bi pridobila prebivališče na našem naslovu, poslužila kriminalnih dejanj, predstavlja potencialno varnostno tveganje," nam je povedal.

Ko je ugotovil, da je na njegovem naslovu prijavljena še ena neznana oseba, je na ljubljanski upravni enoti nemudoma zahteval izbris nezakonite prijave, a tam so mu odvrnili, da lahko takšen postopek traja tudi več kot leto dni. Sprašuje se tudi, kako je lahko neznanec na njegovem naslovu sploh prijavil svoje prebivališče.

Kljub varovalkam prišlo do zlorabe

Da obstaja več varovalk pri prijavi prebivališča, so poudarili tudi na ljubljanski upravni enoti, kjer so s primerom seznanjeni. Zakon namreč določa, da mora posameznik ob vlogi za prijavo prebivališča predložiti dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, dokazilo o užitku, rabi ali služnosti stanovanja, dokazilo o stavbni pravici, dokazilo o preužitku, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca.

Pojasnili so, da upravna enota v uradnih evidencah preveri tudi podatek o lastništvu oziroma solastništvu, če je to potrebno. V kolikor uradnik dvomi v dokazila, pa se skladno z zakonom uvede tudi postopek preverjanja resničnosti prijave prebivališča. Ob tem so zagotovili, da se resničnost podatkov na pogodbah, v izjavah ali drugih dokazilih vedno preveri. Podatki se preverijo v evidencah GURS, Zemljiški knjigi, Registru stalnega prebivalstva, Matičnem registru, AJPES-u itd. Na vprašanje, kako je torej kljub vsem varovalkam prišlo do zlorabe, nam še niso odgovorili. Odgovor bomo dodali, ko ga prejmemo.

Na Policijo podal kazensko ovadbo

Na upravni enoti so prijavitelju svetovali tudi, naj Policiji poda kazensko ovadbo, kar je lastnik stanovanja sicer že storil. Da primer obravnavajo, so nam potrdili tudi na Policijski upravi Kranj, kjer je neznanec opravil prijavo prebivališča na sicer ljubljanskem naslovu oškodovanca. Na podlagi prijave preverjajo dejstva in okoliščine v smeri obstoja morebitnih razlogov za sum "različnih konkretnih kaznivih dejanj", katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti. Ker zbiranje obvestil še poteka, več pojasnil niso mogli podati. Na Policiji ob tem zagotavljajo, da vse primere, v katerih obstajajo razlogi za sum storjenega kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, obravnavajo z vso skrbnostjo ter v skladu s taktiko in metodiko kriminalističnega preiskovanja. "Policija stori vse potrebno, da izsledi storilca kaznivega dejanja ter zbere dokaze, ki so pomembni za uspešno izvedbo kazenskega postopka. O končnih ugotovitvah Policija obvešča pristojno državno tožilstvo," so dodali.

Upravna enota: S takšnimi zlorabami se ne srečujemo pogosto

Na upravni enoti so medtem zagotovili, da v primerih, ko se pri svojem delu srečajo s ponarejeno dokumentacijo, to Policiji vedno posredujejo. "V kolikor nas Policija kontaktira za pojasnila, predložitev dokumentov, ki so jih stranke predložile, in podobno, z njimi vedno sodelujemo," so dodali. Na Upravni enoti Ljubljana ob tem dodajajo, da se s takšnimi zlorabami ne srečujejo pogosto: "Glede na število postopkov, ki jih opravimo, je ponarejenih dokazil o pravici do prebivanja na naslovu zelo malo." Pojasnjujejo pa tudi, da je potek postopka odjave prebivališča neznane osebe na naslovu daljši zaradi celotnega procesa pridobivanja informacij, pogosto pa je odvisen od odzivnosti oziroma sodelovanja prič, strank in drugih organov. Ob zglasitvi lastnika stanovanja 7. aprila, ko je upravni enoti tudi podal obvestilo o neizpolnjevanju prijavne obveznosti za osebo, ki naj bi se na njegovi nepremičnini v Ljubljani nezakonito prijavila, so mu sicer podali vse informacije v zvezi s postopkom prijave in odjave prebivališča oziroma uvedbo postopka ugotavljanja prebivališča.