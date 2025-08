Na pokopališču vlomil v avtomobil, ukradel bančne kartice in dvignil več tisoč evrov

Gorenjski policisti občanke in občane ter vse obiskovalce Gorenjske ponovno opozarjajo, da storilci večino vlomov izvršijo na izhodiščnih izletniških in rekreacijskih točkah za sprehode, rekreacijo in hojo v gore. svetujejo, naj občani in obiskovalci vozila parkirajo na osvetljenih parkiriščih ali krajih, jih zaklepajo, zapirajo okna in na vidnih mestih, kot kjerkoli drugje v vozilu, ne puščajo vrednejših predmetov. S tem bodo zmanjšali možnost, da bi bilo vlomljeno v vozilo, so dodali. Poudarjajo, da v denarnici ali ob kartici ne smejo hraniti PIN številk bančnih kartic, s čimer bodo zmanjšali možnost dviga denarja.