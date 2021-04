Neznanec oskrunil spomenik NOB in na njem pustil sporočilo

Na območju Pasje ravni nad Črnim vrhom je še nedavno na spomeniku stala spominska plošča NOB v spomin padlim partizanom. Gre za poklon borcem Cankarjevega bataljona, ki so se 26. in 27. decembra 1941 na tem območju neenakovredno spopadli s številčno in tehnično premočnimi nemškimi vojaškimi in policijskimi enotami.

Fotografije, ki nam jih je posredoval bralec, prikazujejo, da je nekdo oskrunil spomenik in s kamnitega stebra odlomil spominsko ploščo. Ta zdaj leži na travi poleg spomenika. Na mestu spominske plošče pa je nepridiprav pustil svoje sporočilo. Zapisal je: "Pridruži se nam SDS."