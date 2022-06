Neznanec v nočnem klubu sprožil solzivec, 90 ljudi potrebovalo pomoč

Neznanec je iz še neznanega razloga v polnem splitskem nočnem klubu sprožil solzivec. Incident se je zgodil ob 1.25, poročajo hrvaški mediji. Obiskovalci so klub hitro zapustili, objekt pa so nato v zaščitnih oblekah pregledali gasilci in policisti. V teku je kriminalistična preiskava, so še sporočili s policije. 90 ljudi je potrebovalo pomoč, štiri osebe pa so se lažje poškodovale med bežanjem iz kluba, je sporočila hrvaška policija. Na posnetkih splitskih gasilcev, ki so sodelovali pri intervenciji, so vidni panika in odvrženi čevlji številnih, ki so bežali iz kluba.