Neznanec vlomil v prostore UKC Ljubljana

Kot so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, so danes okoli 7. ure ugotovili, da je neznani storilec med vikendom vlomil v prostore tajništva in vodstva Področja za nabavno dejavnost in trženje UKC Ljubljana.

O dogodku so nemudoma obvestili Policijo, ki je tudi izvedla ogled kraja dogodka. "Na vhodnih vratih je bila povzročena manjša materialna škoda. Iz prostorov pa naj po do sedaj znanih podatkih ne bi bilo nič odtujeno," so sporočili iz UKC Ljubljana.

"Upamo, da dogodek ni povezan z večjo transparentnostjo delovanja nabavne službe, za katero si prizadeva UKC Ljubljana," so še sporočili iz naše največje bolnišnice.