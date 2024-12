Neznanega povzročitelja eksplozije v bližini HE Vuzenica še iščejo

Do eksplozije, ki je v nedeljo nekaj pred 23. uro močno vznemirila del prebivalcev na območju občin Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi in tudi širše, je prišlo na robu travnika nad hidroelektrarno Vuzenica, in sicer na območju, kjer je v bližini meja med občinama Muta in Vuzenica. Zato je policija sprva poročala, da je do eksplozije prišlo na območju Mute.