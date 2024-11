Neznani storilci poškodovali novi radar v Radomljah

Nekatere voznike položnice zaradi prehitre vožnje, ki jih po zaslugi radarjev prejemajo na dom, očitno tako jezijo, da so se nad radarje spravili kar fizično. Stacionarni merilniki hitrosti v Domžalah so tarče vandalov že vse od postavitve. Neznani storilci so ponoči poškodovali novi radar v Radomljah, to pa je že tretji primer vandalizma nad merilci hitrosti v samo nekaj tednih. Kako se z vandalizmom spopadajo na občini in policiji ter kaj si o tem mislijo okoliški prebivalci?