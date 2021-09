Neznosen smrad v Kopru: reka Badaševica počrnela

Strokovne službe mu pravijo moteč vonj, domačini pa kar neznosen smrad. Tisti, ki stanujejo v neposredni bližini, pravijo, da je nevzdržno in neprijetno že kar nekaj časa. Sprva so pristojni mislili, da gre za gnitje materiala v lovilnikih maščob na območju nekdanje tovarne Tomos, kjer je sedaj Hidria. A tudi po čiščenju smrad ostaja.

Kaj je razlog za neprijetni vonj, pristojni še ugotavljajo, je pa dejstvo, da se je v zadnjih dneh pojavila še nova težava – Badaševica je neobičajno črne barve. Po zadnjih analizah naj bi vendarle našli izvor težave. "Kaže, da gre za gnitje organskega materiala v sami Badaševici, ki tudi povzroča ta neprijeten vonj, ki je moteč za okoliško prebivalstvo," je pojasnil Igor Rakar iz Civilne zaščite Koper.

Med barvo Badaševice in neprijetnim vonjem naj bi bila tudi neposredna povezava. Zaradi odmiranja organizmov naj bi v vodi primanjkovalo kisika, kar je vodo obarvalo črno. Kot kaže, pa se smrad po kanalih širi tudi drugod po mestu, kjer so komunalni delavci z improvizacijo poskušali preprečiti uhajanje neprijetnih vonjav.

"Ponoči se ne da spati, od osmih zvečer do treh zjutraj moramo imeto obvezno zaprta okna. Meni smrdi po plinu," je razmere opisal tamkajšnji prebivalec. A gasilci, ki so bili večkrat na delu zaradi klicev zaskrbljenih stanovalcev, nevarnosti niso zaznali. "Vsakič smo opravili meritve in naše meritve niso zaznale ničesar, nobene nevarnosti, nobene prisotnosti plina, samo smrad," pojasnjuje poveljnik Gasilske brigade Koper Denis Glavina.

Kmalu naj bi sicer začeli sanacijo. "Občina se dogovarja z direkcijo za vode, da bi se lotili čiščenja brežin in dna Badaševice," dodaja Rakar. To je sicer zelo zahteven in dolgotrajen poseg. Do tedaj pa lahko domačini le upajo na obilnejše deževje, ki bi po naravni poti nekoliko očistilo kanal in jih rešilo neprijetnega vonja.