Pot do ortodonta traja leta, pacienti 'bežijo' na Hrvaško

Vlog za ortodontijo je več zaradi upokojitve ortodontov in pomanjkanja novih koncesionarjev. Tako k 90 ortodontom napotuje otroke 270 šolskih zobozdravnikov in 30 pedontologov.

"Moja hčerka je stara pet let in se že zdaj vidi, da ima ozko čeljust, kar pomeni, da se že zdaj prvi zobje pomikajo navznoter," razlaga naša sogovornica. Ko je bila pri zobozdravniku, je naša sogovornica tako prosila za možnost, da bi se postavila v čakalno vrsto za ortodonta, dobila je napotnico pod stopnjo nujnosti "hitro". "Mislim, da je bil prvi možni pregled izven našega kraja bivanja 2027, najbolj oddaljen časovno pa celo 2035. In to so vse v bistvu okvirni datumi, kar pomeni, da se še vedno lahko premikajo, nihče ti ne zagotovi točnega datuma," dodaja.

ZZZS meni, da so dolge čakalne dobe posledica pomanjkanja ortodontov v javni mreži glede na širok obseg pravic ter tudi nekritično napotovanje otrok na ortodontsko zdravljenje in visoka pričakovanja staršev, saj je že skoraj 90 odstotkov otrok deležnih ortodontske obravnave, medtem, ko ta delež v evropskih državah znaša med 60 in 70 odstotkov. "Z zavedanjem, da je čakalna doba pet, šest let se seveda odločiš, da otroka čimprej prijaviš k ortodontu na pregled. Če čakam, da pri desetih, dvanajstih moja hčerka dobi vse stalne zobe in šele takrat zaprosimo za ortodonta, bi verjetno čakala do osemnajstega leta," zaključi naša sogovornica.

Zdravniška zbornica podpira delna povračila za storitve pri zasebnih ortodontih, ZZZS pa nasprotuje, ker bi klinike lahko preplačale storitve. V tujini, kjer so cene nižje, medtem pacienti dobijo celotno povračilo. "Denar se torej pošilja iz države, bodisi zasebnikom ali javnim zavodom v tujino, čez mejo, na Hrvaško, namesto, da s tem denarjem dostopnost do zdravnika izboljšamo doma," meni poslanka NSi Iva Dimic.

Zdravniška zbornica opozarja, da je politika ZZZS, ki plačuje storitve zasebnim tujim izvajalcem, nerazumljiva in diskriminatorna do domačih izvajalcev. Prepričani so, da bi ortodonti v samoplačniških ordinacijah lahko začeli z delom takoj, če bi imeli priložnost.

In kje v Sloveniji bo otrok na zobozdravnika ali ortodonta čakali najdlje?

Najprej k zobozdravnikom. Če ste na prvi pregled prijavili otroka, potem bo v povprečju čakal 127 dni oziroma štiri mesece, ali slab mesec z zelo hitro napotnico. Z redno napotnico bo otrok na zobozdravniški stol najhitreje sedel v Domžalah. Tam se po podatkih NIJZ čaka povprečno šest dni, sledita Tolmin in Zdravstveni dom Laško z dobrim mesecem dni. Najdlje, skoraj leto dni, pa bo trajalo na ljubljanski Stomatološki kliniki ter v Brežicah in v ZD Vič-Rudnik. Približno osem mesecev.

A te čakalne dobe so na žalost zanemarljive, če jih primerjamo s tistimi za obisk ortodonta. V Sloveniji imamo 90 aktivnih zobozdravnikov za čeljustno in zobno ortopedijo, a še vedno boste na prvi pregled povprečno čakali več kot eno leto, tudi če imate napotnico zelo hitro. V nasprotnem primeru se bo obisk povprečno podaljšal na od pet do skoraj šest let. Številke čakanja v dnevih so namreč povsod štirimestne, ko govorimo za hitro in redno napotnico. Najdlje bo z redno napotnico trajalo v Slovenj Gradcu, Mariboru in, denimo, v Radljah ob Dravi. Nasprotno, najhitreje, a še vedno ne pred 1520 dnevi, pa vas na pregled sprejmejo v Novi Gorici, Cerknici in Gornji Radgoni.

In zaradi tega vse več Slovencev odhaja v tujino. ZZZS je lani odobril skoraj 2000 vlog za zobozdravstvene storitve, predvsem za ortodontijo, kar je skoraj 500 več kot leto poprej.