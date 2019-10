Neznosno čakanje na delovno vizo na ljubljanski upravni enoti

Vodstvo upravne enote, resorni minister in sindikat so se dogovorili, da zaposleni ne bodo več v nedogled podaljševali delovnega časa in vsak dan delali nadur. In ker sprejmejo le omejeno število ljudi, je med čakajočimi napeto. Naša televizijska ekipa je že pred vhodom v oddelek za tujce naletela na vrsto čakajočih. "Ne samo, da se ne da dobiti sedeža, ampak je tudi težko stati ure in ure," je povedal eden od čakajočih.

Nekateri so vendarle imeli srečo. Zjutraj so namreč na upravni enoti razdelili 300 zaporednih številk, vsi ostali pa so se za storitev lahko le obrisali pod nosom. Gre za ukrep, ki je skladen s petkovim dogovorom z ministrom za javno upravo in vodstvo upravne enote, ki sta prikimala sindikatom, da je ob silnem navalu strank potrebno nekje potegniti črto v korist zaposlenih. S tem so uspeli preprečiti za danes napovedano stavko.