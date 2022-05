NFT & METAVERSE in DIGITAL RESET. Kako zaslužiti? Aktualna vsebina. Za hitre prijave – brezplačno!

Martin Korošec, strokovnjak za digitalni marketing, je pripravil dva izjemna dogodka. NFT & Metaverse ter Digital reset. Za hitre prijave naših bralcev povsem brezplačno.

Digital reset 2025. Dogodek v živo. Digitalni marketing: dogaja se #Cookiepocalypse. Spletni piškotki umirajo! Z njimi pa tudi vaša spletna prodaja ... Ali je kljub klikom nakupov digital reset vedno manj? Spremembe, ki so tako drastične, da je Martin Korošec pripravil izobraževalni dogodek v živo. Aktualna tematika, še posebej za tiste, zaposlene v marketingu in prodaji, ter vodje malih in srednjih podjetij. Ter vse, ki se ukvarjate s spletno prodajo. »Digitalni marketing kot ga poznamo, ne obstaja več. Google, Facebook, Instagram in drugi velikani drastično spreminjajo pravila. Preživeli boste le tisti, ki se boste znali hitro in učinkovito prilagoditi. Resetirajte svojo spletno prodajo, ali zaprite«.

NFT & Metaverse. Digitalna konferenca. Konferenca za posameznike, podjetja, ustvarjalce in vlagatelje. Želite spoznati mednarodne NFT & Metaverse eksperte, ki so svoje NFT kolekcije prodali za 5 do 10 milijonov dolarjev. O njihovih uspehih poročajo celo USA Today, Forbes in Entrepreneur. Arvin Khamseh ima agencijsko partnerstvo z Reddit, Twitter, Quora in Meta (Facebook). Prihaja iz Kanade. Svetoval je že več kot 400+ NFT znamkam. Njegov največji NFT projekt »Sands Vegas Casino Club« je bil v manj kot enem dnevu prodan za 5 milijonov dolarjev. Drugi projekt »Meta legends« pa za 10 milijonov dolarjev. Ari Tomasson, NFT viking iz Islandije, niza uspeh za uspehom. Ustanovil je enega največjih start-up podjetji vseh časov, na Islandiji, nato pa razvil še lastno zgodbo s software rešitvami Breyta. Zmaga na Arweave Hackatonu pa ga je popeljala do ustanovitve Darkblock NFT inovativnih rešitev. Jure Zih, slovenski serijski podjetnik, vizionar in pionir v NFT-jih, z redko videnim poglobljenim razumevanjem in tehničnim znanjem. Že leta 2018 je soustanovil prvi protokol za certificiranje NFT-jev: Oxcert. S Clout.Art in Sway Social sokreira številne NFT projekte. Robert Serec, MBA IMD, je vodja White Hydrogen Coalition, ki s tokenizacijo povezuje realno gospodarstvo, ter blockchain rešitve. Vrhunska inovacija, tehnologija, ki zmore odpadke pretvoriti v čiste pline, financira širjenje po vsem svetu s tokenizirano platformo trgovanja s plini. Projekt White Hydrogen Coalition daje upanje na čisto zemljo, čisto vodo, čist zrak v prihodnosti. To izjemno priložnost Robert vodi kar iz Zug-a v Švici, razvoj in testna tovarna pa delujeta v Sloveniji.

Dušan Žica iz Beograda je specialist za interaktivne igre, poglobljene AR/VR izkušnje, ter oblikovanje video iger za nevroplastično rehabilitacijo nevrodegenerativnih bolezni. Deluje kot izvršni direktor podjetja 2142, ter pri tem, skupaj z ekipo, ustvarja novo vrsto iger gradnje sveta v metaversu, ter interaktivni NFT strip. Aljoša Domijan, ustanovitelj in lastnik največje slovenske spletne trgovine Enaa. Slovenski Jeff Bezos. Ta vrhunski poznavalec digitala sledi trendom in svoje znanje predaja tudi v številnih kolumnah s področja podjetništva, trženja in novih tehnologij. Ivor Jugo je izkušen programski inženir, ki v Beogradu sooblikuje prihodnost NFT industrije in popularnosti Web 3. Razvil je platformo NFTizer, ki omogoča celoten proces tokenizacije vaše ideje. Od razvoja produkta, do njegove uspešne širitve. Franjo Maretić je strokovnjak za razvoj podjetij / start -upov, ki želijo razviti ali prenesti svoj poslovni model in storitve na blockchain tehnologijo. Prihaja iz Zagreba. Njegove močne točke so uvajanje kripto žetonov, ter celovito svetovanje o veriženju blokov. Ukvarja pa se tudi z razvojem tokenomike. Uroš Hrastar je tehnološki navdušenec, ki vam bo predstavil najnovejši projekt Metaversuma: Qverse. Uroš je blockchain programer, ki je postavil na noge že več platform za izdajo in prodajo kripto žetonov. Damir Imširović je slovenski podjetnik, ki z ženo Mojco ustvarja številne poslovne uspehe.

Martin Korošec, avtor najnovejše knjige »Kriptovalute za začetnike«, že od leta 2017 vodi Coinmansa, praktično delavnico o vlaganju v kriptovalute. V istem letu je pripravil tudi ICO za projekt BeachRex. Marca 2018 je organiziral eno prvih konferenc o uporabi blockchaina v turizmu. Kot organizator in voditelj NFT & Metaverse konference, bo po korakih predstavil kaj so NFT-ji, kako jih lahko ustvarite, z njimi zaslužite ... Dotaknil se bo tudi uporabnosti NFT-jev za podjetja. Metaverse. Vstopite v metaverse, svet digitala. Spoznajte trende in priložnosti za osebe in podjetja. Kako (in sploh zakaj) uporabiti metaverse za gradnjo znamke prihodnosti? Zakaj bo Web 3.0 predrugačil komunikacijo in trženje na digitalu?

