'Ni bil ocenjevan, ni smel na ekskurzije, rekli so mu, naj se spoka od tam'

Da ima težave pri učenju, ne dosega minimalnih standardov, je učiteljski zbor ene od šol nizal razloge, zaradi katerih je pri 10-letnemu učencu šolska psihologinja po testiranjih sklenila, da fantek ni sposoben slediti rednemu pouku. Pri čemer starši trdijo, da tega sploh niso vedeli."Otroka so prepisali z 11. decembrom na prilagojeni program. Mi smo pa to zvedeli šele 30. januarja," pravi dečkova mama Barbara.

Že naslednji dan bi – tako ogorčeno starša – morala otroka pripeljati k pouku v drugo šolo. Da je doživel hudo stisko, pričata, zato da sta vztrajala in ga še naprej vozila v staro. "Ni bil ne ocenjevan, ni smel na ekskurzije, ocenjevanja ni imel. Bil je ponižan, prestrašen. Rekli so mu naj se spoka od tam, da moti ostale," razlaga mama.

Ne da bi fantka sploh kdo videl, kaj šele z njim govoril, je odločitev šole zapečatil Zavod za šolstvo. Starši pa so pridobili drugo mnenje. "Glede na klinično potrdilo otrok ni za prilagojen program. Še vedno lahko dela normalen program," pravi dečkova mama. A odločitvi šole je pritrdilo še šolsko ministrstvo. Starša pa sta boj nadaljevala in uspela na upravnem sodišču, ki je odločbo zavoda odložilo. Do pravnomočne sodbe. Kar je pomenilo, da je bil deček naenkrat spet učenec stare šole, a neocenjen.

In v začetku avgusta je šola družino znova šokirala. "2. avgusta so presenetili z obvestilom, da lahko opravi osem predmetov od 20. do 30. avgusta," pove odvetnica družine Nataša Mlakar Sukič. Kar je pri dečku le še poglobilo izjemno stisko. "Rekel je, da bo šel daleč, da ga nihče ne bo našel, da šola ne bo imela težav z njim," opisuje mama.

Na osnovni šoli pa očitke zavračajo. "Pri nas je nadzor opravljala univ. dipl. psihologinja, ki je za to usposobljena," odgovarja ravnateljica Majda Pikl. Da starši nimajo zaupanja v delo šole, je prepričana. Očitke, da jih ni obveščala, zavrača. A potrdi, da jih spomladi ni več sprejela, ker da fant črno na belem ni bil več njihov učenec. In zdaj? Zakaj so fantku, ki so ga sami prepoznali kot otroka, ki potrebuje posebno učno pomoč, dali le deset dni časa, da opravi osem izpitov? "Glede na to, da učenec nima odločbe, ga smatramo za normalnega učenca," odgovarja ravnateljica.

Da so mu šli naproti z nudenjem dopolnilnega pouka, poudarja. In doda, da so dobili obvestilo, da deček izpitov ne bo opravljal. Starši pa v negotovosti. Ali bo moral razred ponavljati? Na očitek, da jim ne da niti papirjev, s katerimi bi lahko otroka prepisali, šola odgovarja, da ne zadržuje dokumentacije. A da jo je šele dobila od šole, kamor so fanta spomladi prešolali. Ministrstvo pa postopkov, ker še tečejo, ne komentira.