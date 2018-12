Od kriminalistke do generalne direktorice

"V svoji dosedanji karieri je prehodila strmo pot od kriminalistke do generalne direktorice policije. Izbrana je bila izključno na podlagi njene izjemne strokovnosti, dolgoletnih vodstvenih izkušenj ter razumevanja delovanja modernega sistema policije in njenega razvoja,"je poudaril Poklukar.

Današnje slovesnosti na policijski akademiji so se udeležili tudi predsednik vlade Marjan Šarecter mnogi visoki gostje, med drugim vrhovni državni tožilec Drago Šketa ter načelnica generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc, ki je Bobnarjevi tudi osebno čestitala in ji predala simbolno protokolarno darilo, kipec celjskega viteza.

Predsednik vlade Šarec je v govoru poudaril, da Bobnarjeva "ni bila imenovana, ker je ženska, ampak ker je sposobna, ker ima vse kvalitete, ki se od nje pričakujejo. /.../ Voditi neko organizacijo terja potrpljenje, vzdržljivost in tudi prenašanje mnogih pritiskov, ki se lahko stopnjujejo iz dneva v dan. Nova direktorica je takšna, se ne pusti pritiskom, ve, zakaj je na tem mestu in zakaj smo vsi na svojih funkcijah - da služimo svoji domovini, da državljankam in državljanom zagotavljamo varnost, da so lahko na nas ponosni".

Šarec je še poudaril "veliko nalogo" slovenske policije, da varuje državljane, jim pomaga in je državotvorna organizacija in del obrambno-varnostnega sistema. "Ta je velikega pomena za vsako državo in je osnova države. Mnogi v naši državi se tega ne zavedajo, mislijo, da lahko obstaja sama zase, da ne potrebujemo policije, vojske ali tajnih služb, da je svet nek rožnati vrt, kjer se ne more nič zgoditi. Kakšna zabloda. Takšni, ki so najbolj proti, v trenutku, ko poči, prvi pritečejo in zahtevajo zaščito in pomoč," je opozoril.

Zato je po prepričanju predsednika vlade še toliko bolj pomembno, da ima policija skupaj z drugimi organi obrambno-varnostnega sistema pomembno mesto v družbi in da se državljani zavedajo, da jim policija služi, jih varuje in jim pomaga, da ni na cesti samo za to, da"stoji z radarjem in kasira, kot radi slišimo v javnosti". "To je žalitev policije in tega ne bomo dopuščali,"je še poudaril Šarec.