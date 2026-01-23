Naslovnica
Slovenija

Brez dogovora: maksilofacialni kirurgi verjetno zapuščajo UKC Ljubljana

Ljubljana, 23. 01. 2026 14.12 pred 1 uro 3 min branja 16

Avtor:
Ne.M. STA
Maksilofacialni kirurg

Na sestanku o maksilofacialni kirurgiji sodelujoči niso prišli do dogovora. Po besedah predsednika razširjenega strokovnega kolegija Aleša Vesnaverja pristojni niso pristali na pogoje štirih kirurgov, ki so dali odpoved, tako da bodo te odpovedi očitno obveljale. Sledili bodo individualni pogovori med UKC Ljubljana, predstojnico oddelka in kirurgi.

Vesnaver, ki sicer deluje v zasebni ordinaciji, je po sestanku dejal, da so se na sestanku veliko dogovarjali, dogovorili pa bolj malo. "Predstavili smo pogoje, pod katerimi naj bi kolegi razmišljali, da bi ostali. Od tega se ni dalo zmeniti skoraj nič," je povedal. Meni, da se ne bodo pogovarjali več, saj se sestanek "ni zaključil v tem duhu".

Po njegovih besedah se odpovedni rok za dva kirurga zaključi danes, za dva kirurga pa naslednji petek.

Na sestanku se 'niso dogovorili nič'

Tudi podpredsednica zdravniške zbornice in zobozdravnica Barbara Škrlj je za medije dejala, da se na sestanku niso dogovorili nič. Zaključek pa je, da bodo sledili individualni pogovori in mediacija med Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana, predstojnico kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana Natašo Ihan Hren ter kirurgi, ki so dali odpoved.

"Vsi pogoji, ki so bili dani, so prestavljeni v prihodnost. Jaz se bojim, da kolegi ne bodo ostali," je opozorila Škrlj. Ponovila je, da kolegi kliničnega centra ne zapuščajo zaradi plač, ampak zaradi delovnih pogojev. "Nimamo dovolj operacijskega prostora, vemo, da je 3D tehnologija v prostorih, kjer je zraven mikrovalovna. Delovni pogoji niso normalni, vse skupaj bazira na etiki, morali in izčrpanosti," je povedala.

Odpovedi bodo očitno obveljale.
FOTO: Shutterstock

Generalni direktor UKC: Sestanek je bil konstruktiven

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug pa je sestanek ocenil kot konstruktiven. "Današnji sestanek je bil namenjen, da preučimo pogoje. Mi smo argumentirano odgovorili, kje vidimo možnosti, kje omejitve, tako da zdaj čakamo na odziv," je dejal po sestanku. Pričakuje tudi nadaljnje pogovore.

"Tukaj gre za manjšo skupino zdravnikov. UKC je sestavljen iz 1500 zdravnikov, ki izjemno trdo garajo, verjetno bi si marsikdo od teh zdravnikov zaslužil bistveno boljši status, kakor ga ima. Način, kakršen se je zgodil zdaj, da majhna skupina želi izboriti bistveno drugačen status od drugih, je s stališča UKC težko sprejemljiv, saj bi lahko pripeljal do tveganja za delovanje ostalih sistemov," je povedal Jug.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jasna Humar je dejala, da se je na sestanku razvila izjemno konstruktivna debata o težavah in o tem, kaj se v resnici dogaja. "Na osnovi sestanka lahko mirno zaključim, da so celotni problemi na maksilofacialni kirurgiji bistveno bolj kompleksni, razširjeni in da verjetno tudi že zelo dolgo trajajo oziroma vsaj tlijo v globini," je povedala.

Kot bistven problem so prepoznali odnose med kirurgi, sedanjim in preteklimi vodstvi oddelka in kliničnega centra. "Vemo, da se maksilofacialna kirurgija tudi na nivoju infrastrukture že dolga leta na nek način zanemarja," je priznala. Predstavnike stroke in vodstva kliničnega centra so zaprosili, naj vložijo dodaten napor v komunikacijo, vodstvo kliničnega centra pa je zatrdilo, da obstajajo načrti in nameni, da se sčasoma pogoji bistveno izboljšajo.

kirurgi odpovedi sestanek dogovor

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teleport
23. 01. 2026 15.28
Članek hitro skrit. Ni dobro za goloba
Odgovori
0 0
Teleport
23. 01. 2026 15.26
30 dni do specalista💪
Odgovori
0 0
asdfghjklč
23. 01. 2026 15.25
VSEM ZDRAVNIKOM, KI ZAPUSTIJO JAVNO ZDRAVSTVO V ZNAK PROTESTA, JIM PREPOVEDATI ZAPOSLITEV V ZASEBNEM SEKTORJU, KATERI IMA KONCESIJO Z ZZZS! Dokler tega vlada ne bo spremenila, tako dolgo bodo vsi bežali od javnega zdravstva, katerim poklic je financirala država! Naj grejo delat v proizvodnjo za eno leto, da bodo videli kako je biti za tekočim trakom ali pa v kakšno zidarijo, da bodo končno videli kak ose zasluži določena plača za garanje! Še nobenega zdravnika nisem videl, da bi vsak dan garal v službi. Še moj osebni zdravnik se tako počasi pogovarja z menoj in piše diagnoze v kartoteko, da mislim, da bo vsak čas zaspal, med tem, ko ima zunaj kar veliko pacientov. Pred korono so imeli recimo zdravniki na desetine pacientov včasih na hodniku, pa so vseeno malo hitreje delali kot danes, kjer do zdravnika prideš samo, če se še naročiš, drugače te bo ignoriral cel dan.
Odgovori
-2
0 2
Artechh
23. 01. 2026 15.19
pri nas se politika raje ubada z Trumpom namesto nasimi problemi
Odgovori
+10
10 0
asdfghjklč
23. 01. 2026 15.28
No, saj v zda se trump tudi raje ubada z zunanjim svetom, med tem, ko ima doma še veliko več problemov kot mi.
Odgovori
0 0
Volodimir Z.
23. 01. 2026 15.19
Plešimo
Odgovori
+6
7 1
bandit1
23. 01. 2026 15.18
Mladi zdravniki ki so sposobni jih bodo zamenjali. Do sedaj jim ti dinozavri niso dovolili delat, ker so oni bog i batina.
Odgovori
-3
3 6
Volodimir Z.
23. 01. 2026 15.19
Sanjaj
Odgovori
+3
5 2
Con-vid 1984
23. 01. 2026 15.21
Tole je tvoj pravljični cope
Odgovori
0 0
Andrej Lon?ar3
23. 01. 2026 14.52
Zdravstvena reforma vrhuuunskega managerja deluje odlično...
Odgovori
+11
12 1
boslo
23. 01. 2026 15.25
Golob je d...l
Odgovori
0 0
brainiac007
23. 01. 2026 14.47
Denar je prevladal kot vedno. Ko ga zmanjka, šele takrat pridejo na plano vrednote in solidarnost. Danes pa gledamo, kako se zasebni interes financira iz javnega denarja – iz ZZZS. To ni prosti trg, to je subvencionirani profit. Če so zasebniki, naj delujejo na čistem trgu in prevzamejo tveganje. Javni denar mora iti v javno zdravstvo, ne v dobičke klinik. Še posebej sporno je, da zavarovalnice investirajo v zasebne ustanove in potem same sebi plačujejo storitve. To je konflikt interesov. Država bi morala takšne investicije prepovedati in denar usmeriti v javni sistem, ki služi vsem, ne samo tistim, ki lahko plačajo.
Odgovori
-5
3 8
Vera in Bog
23. 01. 2026 14.45
Kdo bo odgovarjal? To so vrhunski strokovnjaki !
Odgovori
+2
5 3
Con-vid 1984
23. 01. 2026 15.19
*e*ci, ki so volili
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
