Brez dogovora: maksilofacialni kirurgi verjetno zapuščajo UKC Ljubljana

Vesnaver, ki sicer deluje v zasebni ordinaciji, je po sestanku dejal, da so se na sestanku veliko dogovarjali, dogovorili pa bolj malo. "Predstavili smo pogoje, pod katerimi naj bi kolegi razmišljali, da bi ostali. Od tega se ni dalo zmeniti skoraj nič," je povedal. Meni, da se ne bodo pogovarjali več, saj se sestanek "ni zaključil v tem duhu". Po njegovih besedah se odpovedni rok za dva kirurga zaključi danes, za dva kirurga pa naslednji petek.

Na sestanku se 'niso dogovorili nič'

Tudi podpredsednica zdravniške zbornice in zobozdravnica Barbara Škrlj je za medije dejala, da se na sestanku niso dogovorili nič. Zaključek pa je, da bodo sledili individualni pogovori in mediacija med Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana, predstojnico kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana Natašo Ihan Hren ter kirurgi, ki so dali odpoved. "Vsi pogoji, ki so bili dani, so prestavljeni v prihodnost. Jaz se bojim, da kolegi ne bodo ostali," je opozorila Škrlj. Ponovila je, da kolegi kliničnega centra ne zapuščajo zaradi plač, ampak zaradi delovnih pogojev. "Nimamo dovolj operacijskega prostora, vemo, da je 3D tehnologija v prostorih, kjer je zraven mikrovalovna. Delovni pogoji niso normalni, vse skupaj bazira na etiki, morali in izčrpanosti," je povedala.

Odpovedi bodo očitno obveljale. FOTO: Shutterstock

Generalni direktor UKC: Sestanek je bil konstruktiven