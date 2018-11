'Ni čarovnika, ki bi 20 let nakopičenih težav lahko rešil čez noč'

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so s slavnostno akademijo obeležili 50-letnico kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo. Vodstvo kliničnega centra in kirurške klinike je ob tem izpostavilo desetletja dosežkov, a hkrati opozorilo na nekatere izzive.

"Ekipa kirurgov, pediatrov in drugih strokovnjakov skupaj z zdravstveno nego, ki vodi zdravljenje kritično bolnih otrok, potrjuje, kako dolgo lahko trajajo dobre ideje," je uvodoma dejal generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder. Veseli ga, da so v minulih dneh sindikati in vlada uspeli doseči dogovor, s katerim bodo tudi zaposlenim v UKC omogočili nekoliko višje prihodke. Verjame, da bodo s tem ustavili kakšen odhod strokovnjakov in medicinskih sester. Ob tem je še pozval vlado in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije k iskanju rešitve za dvig cen zdravstvenih storitev.

V abrahamovih letih mladostni zamah in zagnanost zamenjajo izkušnje in modrost, pa je dejal strokovni direktor kirurške klinike Matjaž Veselko, ki se je v nagovoru dotaknil tudi vprašanja otroke srčne kirurgije. "Bolnike s prirojeno srčno napako smo obravnavali na kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo od samega začetka in ves čas dosegali mednarodno primerljivo dobre rezultate," je poudaril in zatrdil, da je program varen in kakovosten.

Kot je spomnil, pa so se dvomi v to pojavili v obdobju, ko je otroke operiral izraelski otroški srčni kirurg David Mishaly. "Nekateri skozi medije in politiko vztrajno in že več let kljub objektivno dokazanemu uspešnemu zdravljenju poskušajo diskreditirati program s pretencioznimi navajanji neresničnih dejstev in polresnic", je bil še oster Veselko.