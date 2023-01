Primer dobre prakse: 'Ne poznam človeka v Ajdovščini, ki ne bi imel osebnega zdravnika'

V Ljubljani lahko v zadnjih mesecih slišimo pozive nemočnih ljudi, ki so ostali brez osebnega zdravnika. S težavami se spopadajo tudi v drugih slovenskih zdravstvenih domovih in bolnišnicah, le da ljudje tam povečini niso ostali brez osebnega zdravnika. Eden od primerov dobre prakse pa je ZD Ajdovščina, kjer je v zadnjih treh letih in pol odšla le ena zdravnica, zaposlili pa so kar devet novih specializantov in dva nova zdravnika.

Eden od zdravstvenih domov, kjer ima vsak svojega osebnega zdravnika in kjer so skoraj imuni na vse težave, ki tarejo slovensko zdravstvo, je Zdravstveni dom Ajdovščina. "Ne poznam človeka v Ajdovščini, ki ne bi imel osebnega zdravnika," je povedal kirurg Erik Brecelj. Kljub temu to ne pomeni, da težav s kadri v ajdovskem zdravstvenem domu ni, je pojasnil direktor ZD Ajdovščina Egon Stopar. "V tem času se nam je pridružilo šest specializantov družinske medicine, od tega trije lani iz tujine, sedaj ravno urejamo postopke še za enega zdravnika iz tujine, potem dve specializantki pediatrije in ena specializantka ginekologije." Stopar je poudaril pomen dobrih medsebojnih odnosov, bistveno vlogo pa po njegovem igra tudi vloga občine. Imajo namreč veliko podporo županov in občinskih uprav, saj za zdravnike, ki prihajajo, želijo, da pridejo v okolje, kjer se bodo počutili doma. So pa zdravniki vsepovsod zaskrbljeni za prihodnost. "Ogromno energije in truda bo potrebnega za to, da v prihodnjem letu v zdravstvu ohranimo status quo," je še dodal Brecelj.