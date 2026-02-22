Naslovnica
Slovenija

Ni čudno, da nataliteta pada

Ljubljana, 22. 02. 2026 11.24 pred 1 uro 6 min branja 12

Avtor:
Alenka Arko
Alenka Arko

Eden izmed morebitnih razlogov: mladi moški in mlade ženske se, vsaj ko gre za politiko in ideologijo, ne marajo preveč, marajo se, kot kažejo raziskave, vedno manj.

Te spremembe so posebej izrazite v zadnjih nekaj letih. In vse bolj je izrazit tudi razkorak med spoloma. Fante na splošno vleče bolj v desno, ženske pa v levo.

Po mednarodni raziskavi fundacije FES je po letu 2018 značilen velik porast podpore desnici, 24 odstotkov zmerni desnici, 11 odstotkov pa skrajni desnici. Ob tem, da so analize pokazale, da so mlade ženske ostale tam, kjer so bile že vseskozi, na levici, fantje pa so se izrazito premaknili proti desnici.

Analitiki, raziskovalci, vsi skušajo pojasniti ta premik in razumeti, zakaj se to dogaja.

Govorijo o frustracijah, negotovosti, kar naj bi bilo med drugim tudi posledica emancipacije žensk in izgube moških privilegijev.

Med fanti je manj tolerance do homoseksualnosti, nacionalizem je bolj pomemben, etnične manjšine imajo po njihovem preveč pravic, moti jih rahljanje tradicionalnih vrednot. Več zaupanja kažejo v institucije, kot so cerkev, politične stranke, policijo.

Manj je solidarnosti, menijo, da so socialni transferji previsoki, preveč je birokracije. Avtoritarizem, celo diktatura se jim v nekaterih okoliščinah zdi boljša kot demokracija.

Te okoliščine pa lahko nastopijo zelo hitro. Ker so jim veliko bližje, tako lahko domnevamo, pritožbe tistih, ki služijo veliko, pa bi radi še več, kot pa tistih, ki zaslužijo najmanj (ti so ponavadi tako ali tako tiho), jih lahko razbesnijo že napovedi, kot so: da nas bodo davki uničili, da nas bodo preplavili migranti, tujci, in da nas vse države prehitevajo po levi in desni. Ko gre denimo za razpravo o podnebnih spremembah in opozorila znanstvenikov, da so zadeve izjemno resne, so pripravljeni poiskati še druge vire, ki trdijo drugače, spremembe zanikajo in jim pogosto tudi bolj verjamejo. Ko gre za ekonomijo, davke, pa brezpogojno verjamejo samo gospodarstvenikom, ki, kot pač vedno skozi leta, naj je šlo za regres, delovni čas, uvedbo minimalne plače, govorijo, da je to konec, napovedujejo odpuščanja in selitev industrije. Pa se, vsaj doslej, to nikoli ni uresničilo. Volilci, in to ne velja samo za mlade, tukaj zelo redko iščejo ali verjamejo drugim virom. Na primer, da gre gospodarstvu dobro, da ima dobičke, da mu v resnici država namenja veliko denarja za razne subvencije, podpore, da imajo banke stomilijonske dobičke in tako naprej.

Zanimanje mladih za politiko nasploh je sicer v porastu, povečevati se je začelo v času covida in po njem.
Zanimanje mladih za politiko nasploh je sicer v porastu, povečevati se je začelo v času covida in po njem.
FOTO: Shutterstock

Mladi, ki so v veliki meri odraščali v solidarni družbi, kjer staršem ni bilo treba začeti varčevati za izobrazbo, ko so se rodili, kjer se sami niso zadolžili do ušes za univerzitetno izobrazbo, ki so obiskovali zelo solidne javne vrtce, ki so imeli razmeroma ugoden dostop do poceni zdravstvene oskrbe, bi zaradi teh trditev, ki jih vzamejo kot suho zlato, raje, kot kaže, živeli v avtoritarni obliki vladavine.

Ena izmed nedavnih raziskav je pokazala, da skoraj 38 odstotkov vprašanih, vseh starosti in spolov podpira idejo, ki jo je, mimogrede, predlagal tudi eden izmed teh, kot kaže, jeznih mladih moških, da bi tudi v Sloveniji uvedli posebne enote za deportacijo tujcev. Čeprav vidimo, kaj to pomeni v praksi v ZDA.

Vsi se trudimo razumeti fante, ki so za en trenutek v celotni zgodovini postali malo negotovi. Vprašanje je, ali se trudimo razumeti v smer, da naj bodo drugačni, ali v smeri, da se jim povrnejo vsi privilegiji.

Zanimanje mladih za politiko nasploh je sicer v porastu, povečevati se je začelo v času covida in po njem.

Po podatkih Državne volilne komisije je udeležba mladih na volitvah še vedno nizka, se pa povečuje.

Neodhod na volišče ni samo težava mladih. Veliko ljudi gloda resignacija, dvom, ali en glas sploh lahko kaj spremeni, in vedno znova razočaranje.

Veliko lažje bi se volilci odločali, če bi res razumeli, da politiki niso nekakšni super ljudje, da bi ugotovili, da popolnih politikov, tako kot to velja nasploh za ljudi, ni. Vsi imajo preteklost, vsi imajo napake, v okviru tega potem izbiramo nekoga, ki se najbolj približa tistemu, kar sami zagovarjamo.

Volitve
Volitve
FOTO: Profimedia

Razočaranje in kritika sta seveda nujni in legitimni del odločanja, ob tem, da bi morali razumeti, da gre in bo vedno šlo za kompromise.

Švedski raziskovalni inštitut V-dem je objavil poročilo o stanju demokracije v svetu. Leta 2025 je število avtoritarnih držav preseglo število demokracij, v 91 avtoritarnih režimih živi 72 odstotkov prebivalstva.

Od kod trdoživost in priljubljenost mračnih ideologij?

Nekaj odgovorov je ponudila vplivna filozofinja Hannah Arendt, lani decembra je bilo 50 let od njene smrti, ki je preživela različne sisteme, vojne, genocid. Danes bi lahko opazili kar nekaj podobnosti, na katere je opozarjala. Denimo, manj zaupanja v politične stranke, zbujanje sentimenta v javnosti, da so vsi politiki enaki, zato tudi ciničen odnos, nezaupanje v iskrene namere ljudi, pa različne teorije zarote.

Govorila je tudi o beguncih, tudi sama je bila begunka. Po njenem je pravica, ki je nadrejena vsem drugim, pravica do tega, da smo del skupnosti.

V knjigi Meja se avtorica Kapka Kassabova po letih odsotnosti vrne v svojo domovino, Bolgarijo.

Raziskuje zgodbe in mite in rituale in duhove, ki vsi bivajo ob meji med več državami, religijami, sistemi, Bolgarijo, Turčijo, Grčijo, Makedonijo. Ljudi so tam v preteklosti selili sem in tja. Izgnali so cele vasi, ker so pripadali drugemu narodu, čeprav so tam živeli že stoletja in s svojo tako imenovano "pravo" domovino niso imeli nič skupnega, ponavadi še jezika niso znali. Morali so pustiti napol obdelane njive in vse živali. Z druge strani meje so že prihajali drugi, prav tako pregnani z domov.

Ko sreča enega izmed prebivalcev ob meji, navajenega vseh pogromov, selitev, pravi: "Ko ljudje v Evropi poskušajo uganiti katere nacionalnosti sem in me vprašajo, kaj sem, Grk, Turek, Bolgar, Makedonec ali Albanec, jim odgovorim: 'Ja, tako je'".

Mejo so prečkali tudi begunci iz totalitarnih režimov, iz vojn, iz revščine, ki so upali, tako kot vedno, na boljše življenje nekje drugje. Pogosto se je končalo s smrtjo in pozabljenimi trohnečimi trupli. Pisateljica nekoč najde drevo, na katerega so begunci vrezovali začetnice imen, letnice.

Drevesa so bila kot ljudje, pravi. Če ste pozorno prisluhnili, ste jih skoraj slišali šepetati. Datumi iz 40-ih 20. stoletja, iz desetletja državljanske vojne in lakote v Grčiji, iz 90-ih 20. stoletja, desetletja siromaštva in lakote v Bolgariji. Vmes so bile začetnice in datumi iz smrtonosnih 50-ih, 60-ih, 70-ih in 80-ih let železne zavese.

"Same old, same old," bi rekli angleško govoreči, torej, v prostem prevodu, vedno ista pesem.

Kot je tudi normalizacija zla, vsak dan jo vidimo na delu.

Človek se je vedno oziral v nebo in iskal nekakšne razlage, žal pa je vesolju prav malo mar za zemeljske zadeve.

Guardian je objavil zgodbo o 5-letnem palestinskem dečku z rakom, ki ne more na zdravljenje v bolnišnico v bližini Jeruzalema, ker ima naslov v Gazi, čeprav že 3 leta živi na Zahodnem bregu. Njegov rak je agresivne vrste, zdravljenje, presaditev kostnega mozga bi ga morda rešilo. Sodišče v Izraelu je zavrnilo prošnjo za zdravljenje, po mnenju sodnika bi šlo za posreden napad na varnostno ureditev po 7. oktobru 2023.

Tisoče otrok je v podobnem položaju, zakaj bi bil ta deček izjema, je dejal sodnik. Enajst tisoč ljudi naj bi jih samo zdaj v Gazi, kjer je skoraj nemogoče priti do zdravil, kemoterapije, umiralo za rakom.

Stephen Miller, eden menda najvplivnejših ljudi v ozadju odločitev ameriškega predsednika Trumpa, je sam hodil na mejo z Mehiko, kjer je nadzoroval, da so jokajoče otroke odtrgali od staršev beguncev in jih strpali v kletke. In tako naprej.

NASA pravi, da bo 28. februarja na nebu viden poseben vizualni efekt, tako imenovana parada planetov. Redka priložnost, ko se planeti Merkur, Venera, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun postavijo v vrsto, oziroma vsaj tako jih bomo lahko videli z Zemlje. Človek se je vedno oziral v nebo in iskal nekakšne razlage, žal pa je vesolju prav malo mar za zemeljske zadeve.

Mars je svetel nocoj, pravita kentavra v Harryju Potterju. V knjigi je to navidez nedolžna, ampak zlovešča napoved vrnitve zla. Kentavri to vedo, vtikati se pa nočejo. Dokler se na koncu ne premislijo.

Hannah Arendt je širše najbolj znana po besedni zvezi banalnost zla, iz knjige o sojenju nacističnemu zločincu Adolfu Eichmannu, sokreatorju poboja milijonov Judov. Razmišljala je, da se grozne stvari ne dogajajo zaradi peščice sociopatskih fanatičnih posameznikov. Ampak zaradi navadnih ljudi, ki jim zlo postane nekaj normalnega.

Totalitarizem ni vladavina diktatorja, je še nekje zapisala, ali interesne skupine, razreda, je vladavina anonimnih množic, atomiziranih, osamljenih posameznikov, pa vladavina tistih, ki so nezainteresirani in se s politiko ne ukvarjajo. Ali pa jih, če dodamo, zanima samo, koliko več ali manj davka bodo morali plačati.

nataliteta mladi ženske moški politika

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stojadina-sportiva
22. 02. 2026 12.32
Spet so samo desni tagrdi in skrajni...
Odgovori
0 0
pepe2
22. 02. 2026 12.30
Naj gospe Alenki Arko odgovorim, zakaj moški niso naklonjeni migrantom. Skozi tisočletja je bilo tako, da ko je mlad moški prišel osvajat dekle iz sosednje vasi, ga fantje domačini niso nikoli dobro sprejeli. Pretepi, če ne še kaj hujšega, so bili vedno nekaj običajnega. Tak je bil enostavno družbeni red, še 50 let je bilo to nekaj običajnega. Vaška skupina, fantje, so odraščali skupaj, se družili, podpirali en drugega, si vzajemno pomagali pri dekletih. Ko je med njih prišel tujec iz sosednje vasi (ali še od dalj), je vedno spontano zavrela kri, testosteron je naredil svoje, pretep je bil tu. Skozi tisočletja je bilo tako. Tu ne gre za neko "šibkost", ampak za evolucijo, tudi pri živalih je isto, ista reakcija že milijone let. Živali in ljudje, ki niso imeli te reakcije, so izumrli, ker niso imeli potomcev. Kaj pa moderen mlad moški? Ko vidi gruče Maročanov in Afganistancev, ki se neovirano potikajo po ulicah, se v njem zbudi milijone let star nagon.
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
22. 02. 2026 12.22
A zakaj? Zato ker mladi davkoplačevalci odvajamo pol colnge za vse druge brezveznosti in pijavke, ki nam rušijo vse še nedavno normalne vrednote...kako naj svojim otrokom potem privoščimo dostojno življenje, če še zase nimamo?
Odgovori
+3
3 0
Pajo_36
22. 02. 2026 12.19
Naj dela vsak kar hoče in s tem ne omejuje drugega člana družbe. Kdaj je še ena levica v demokratičnih družbah karkoli rekla, da bo omejila desne? Nikoli. Desnica pa vsakič. Pa se to en spodobi, pa se ono ne spodobi, pa se tretje, ker nam en namišljen človeček na nebu tako narekuje. Zakaj mora meni nekdo drug nalagati neka bremena, ki meni niso všeč, medtem ko jaz njemu nič nočem? Sicer pa dekleta zelo dobro vidijo, če njihove mame nikoli ne dobijo kake pomoči od svojih moških in so za vse same. Če vidijo, kako se morajo žrtvovati za svoje mladiče, kako jim s tem trpi kariera in odnosi, medtem ko pa njihov mož je pa car, ker je zaplodil ne vem koliko otrok. Še zmeraj je prišlo do konflikta med zakoncema, če je bil dedec ekstremno veren in una muškarčina u punoj snazi, a ženska sama za vse. Čist vsak tale moški desničar, ki non stop teži mladim, kako morajo čim več imeti otrok, je sam ali izredno zanič partner, ali pa ima z večimi več otrok, za katere komajda skrbi. Sicer pa je za nataliteto tud kriv sistem sam. Da so dva fant in punca, ki recimo delata v trgovini ne moreta privoščiti stanovanja, je seveda ključni razlog za odločanje o ne imeti naslednikov. Tudi družba sama je izrazito individualna, mi zaradi desnega kapitalizma ne razmišljamo skupnostno, ampak individualno, redki primeri so, da se cela familija angažira za skrb za otroke, v kolikor recimo moški umre ali odpeketa z drugo. In ena hčera takega očeta bo seveda zelo premislila, koliko otrok bo imela in s kom.
Odgovori
-5
0 5
Rock8
22. 02. 2026 12.12
Preveč demokracije je lopovščina in anarhija,v avtokraciji je red in disciplina...
Odgovori
+3
3 0
Žmavc
22. 02. 2026 12.08
Ženske se sploh ne bi smele ukvarjat s politiko. So preveč čustvene in ne razmišljajo razumsko, temveč čustveno. Čustva pa v politiki nimajo kaj iskat.
Odgovori
+6
6 0
proofreader
22. 02. 2026 11.58
Mladina se iz izleta v woke norosti počasi vrača k tradiciji, družini, normalnosti.
Odgovori
+9
11 2
Dragica Cegler
22. 02. 2026 11.57
Gorje Slovencem,ker jim neke Nike vodijo državo.
Odgovori
+12
13 1
Orisei1
22. 02. 2026 11.56
Zakaj se usmerjamo v desno? Ker leva stran spodbuja uvažanje prišlekov, ki so z našim načinom življenja nekompatibilni in se mu ne samo, da ne želijo prilagoditi ampak ga želijo spremeniti v način kakršnega želijo oni (tudi z nasiljem, videno v Franciji/Švedskem/VB kjer "šeriatska policija" grozi tistim, ki so po njihovem nemoralni). Ker države ne spodbujajo delovnih ljudi ampak skrbi samo za neradnike na socialni (ob tem, ko iščejo delavce skorajda povsod). Ker neprofitna stanovanja ne dobivajo zaposleni domačini ampak priseljenci kjer moški dela, žena je pa doma in 3-8 otrok, kar sam pozitivni doprinos delavca spravi v konkreten minis, ker je treba njej plačati socialno in otroške dodatke za vse te otroke. Zato se obračamo v desno in se bomo vse dokler ne bo leva stran začela skrbeti za nas, domačine.
Odgovori
+14
16 2
Morgoth
22. 02. 2026 11.48
Fantje bi ohranjali to kar je dobro, punce bi pa eksperimentirale in "izumljale toplo vodo", zato pa je tako. Elite to vejo in izkoriščajo.
Odgovori
+11
13 2
dannyer
22. 02. 2026 11.47
to drži ženske mislijo na pravičnost in oskrbo ter so za odrte meje potem pa ko spoznajo ,da imajo narobe je prepozno. če bi volili moški do teh situacij nebi prišlo enako kot v zda. ironija kam so pripeljali skrajno levi.
Odgovori
+12
14 2
zmago56
22. 02. 2026 11.31
Punce so se včasih s fanti sptrhajale danes pa zkužki in pametnimi telefoni.
Odgovori
+17
19 2
