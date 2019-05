Ni denarja? Ni problema!

A začnimo na začetku

Idealnega družinskega avtomobila verjetno res ni, saj je za kaj takega vedno preveč različnih želja. A ravno Octavia je model, pri katerem je bila čim širša družinska uporabnost od nekdaj v vrhu prioritet inženirjev in oblikovalcev. Že tako družini prijazen model pa ima še posebno izvedenko Family, pri kateri so številnim tehničnim rešitvam dodali še spretno zamišljen in cenovno ugodno pozicioniran paket opreme, ki želi družini na poti omogočiti kar največ udobja, praktičnosti in varnosti, in to brez prevelikih kompromisov pri zmogljivostih in ponudbi motorjev.

Octavia Combi Family je torej najprostornejša različica Škodine uspešnice, ki pri kupcih upravičeno velja za pravi prostorski čudež, ki je povrhu vsega še udoben, zanesljiv in varen. V zadnji, zdaj že osveženi tretji generaciji to velja še toliko bolj, saj 4,67 metra dolg Combi ponuja več kot dovolj prostora za male in velike potnike, hkrati pa lahko v enostavno dostopen (in dober meter širok) prtljažnik spravite še med 610 in 1050 litri prtljage. To so podatki, ki skupaj s koristno nosilnostjo 645 kilogramov Octavio umeščajo v sam vrh razreda.