'Ni dovolil, da bi mu mladoletniki vzeli zastavo. Pretepli so ga vpričo mame'

Dejal je, da je imela skupina s seboj slovensko zastavo, kot jo je imel tudi sam. "In kot so mariborski junaki na derbiju v Ljubljani ukradli in zažgali zastavo Olimpije, je podmladek huliganov, bili so še osnovnošolci, v Mariboru hotel upleniti mojo. Seveda je nisem dal in sem končal s poškodovanimi rebri, nekaj udarci v glavo in opraskanim ponosom na urgenci," je sporočil, ko se je vračal s Policije.

A "najgrozljivejši del napada" je, kot je poudaril, prav to, da je celotno dogajanje videla tudi njegova mama, ki je bila zaradi nasilja v šoku. "Zdaj lažje razumem ženske, žrtve nasilja in posilstev, ki morajo razlagati, zakaj so bile, kjer so bile, kaj so imele oblečeno, ali so z ličili izzivale in ali je res mislila ne, ko je rekla ne," je še sporočil in dodal, da se mu v resnici njegovi napadalci smilijo.

V stranki so medtem povedali, da je Volker oče in dedek, upokojeni učitelj, umetnik, pisatelj, stand-up komik in "predvsem borec za pravice vseh, ki so jim le-te kršene". Da je tudi slovenski domoljub, ki je bil med tistimi, ki so leta 1991 pri Trzinu "brez orožja in z lastnimi telesi" ustavili kolono oklepnih vozil takratne Jugoslovanske ljudske armade, namenjenih v Ljubljano, v času pandemije pa se je javno izpostavil za pravice mladih do šolanja v šolah. Kljub nasilju pa je, kot so izpostavili, še vedno pripravljen stopiti v prve vrste, če bi se bilo treba boriti za pravice mladih.

Na Policijski upravi Maribor smo preverili, kako poteka preiskava nasilja na Paradi ponosa, ki se je je po besedah organizatorjev udeležilo okoli 300 oseb, po podatkih Policije pa okoli 200. Povedali so nam, da preiskava glede dveh incidentov, o katerih so nam povedali že v nedeljo, še vedno poteka. Danes so bili dodatno obveščeni še o poškodovanju ene od stavb z jajci, do česar je prišlo med 15. in 16. septembrom, a tudi ta dogodek še preiskujejo. Šlo naj bi za stavbo, v kateri ima prostore stranka SD. Na Facebooku so objavili več fotografij pročelja in vrat, kamor so neznani storilci vrgli jajca.

Varuh človekovih pravic zaskrbljen: Okolje, v katerem živimo, nam lahko življenje lajša ali greni

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal s predstavniki Parade Ponose, Amnesty Slovenije, Legebitre, Društva DIH in Zavoda Transfeministična Iniciativa TransAkcija. V luči sobotnega nasilja na Paradi ponosa v Mariboru je obsodil izraze nestrpnosti in nasilja, ob tem pa je poudaril, da so "predsodki, diskriminacija in izključevanje zaradi spolne usmerjenosti, spolne identitete in drugih osebnih okoliščin v družbi žal še vedno prisotni, čeprav so nesprejemljivi".