'Ni enakih pravil za vse. Poraženci ne bomo mogli sprejemati gostov s turističnimi boni'

Sobodajalec iz Bohinja je prepričan, da določba 6. odstavka 35. člena ZIUOOPE ne obravnava vseh ponudnikov turističnih nastanitev enakopravno, kar je v nasprotju z ustavo. Vseh sobodajalcev, ki na 13. marca niso bili vpisani v poslovni register in zato ne smejo sprejemati gostov z boni, zakon po njegovem mnenju ne bi smel obravnavati enako. Zato se je pritožil na ustavno sodišče.

Določba 6. odstavka 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 (ZIUOOPE) po mnenju sobodajalca Mateja Brumca, ki je sicer pravnik, v podrejen in diskriminatoren položaj postavlja vse ponudnike turističnih nastanitev, ki 13. marca 2020 ali niso bili vpisani v poslovni register oziroma niso opravljali dejavnosti oddajanja nastanitev ali pa kot izvajalci dejavnosti nastanitvenega obrata niso bili vpisani v register nastanitvenih obratov. Če torej ponudniki do tega datuma niso bili vpisani v ustrezne registre, ne bodo mogli sprejeti in unovčiti turističnih bonov, s katerimi bi slovenski gosti želeli plačevati. Zakaj se Brumcu to zdi sporno? Meni, da tako spisan zakon v neenakopraven položaj postavlja vse 'sezonske' sobodajalce, ki nimajo vse leto prijavljene dejavnosti, ker se vsako leto po koncu turistične sezone iz poslovnega registra izbrišejo, nato pa se naslednje leto pred začetkom turistične sezone v register ponovno vpišejo.

icon-expand V novem blejskem kampu so sprejeli že veliko predplačil, zdaj pa bodo morali tistim, ki so se odločili, da jih brez možnosti unovčenja bonov ne bo, vrniti 25.000 evrov. FOTO: POP TV

V enakem položaju so sicer tudi vsi, ki 13. marca 2020 niso izpolnjevali vseh potrebnih pogojev za unovčevanje bonov, kot so hoteli, ki do tega datuma še niso bili zgrajeni ter zato niso mogli biti vpisani v register nastanitvenih obratov, o čemer smo že poročali na naši televiziji. 'Ureditev turističnih bonov omejuje in izkrivlja konkurenco na trgu oddajanja turističnih nastanitev' Brumec zato verjame, da zdajšnja ureditev turističnih bonov ne določa enakih pravil igre za vse ponudnike turističnih nastanitev v Sloveniji in že vnaprej določa zmagovalce in poražence."Slovenski gostje namreč trenutno želijo prenočitve večinoma plačevati s turističnimi boni. Poraženci, ki bonov zaradi navedenih razlogov ne morejo sprejeti, tako na slovenske goste ne bodo mogli računati in bodo z zmagovalci tekmovali zgolj za tuje goste. S tem se ponudba nastanitev za slovenske goste samo po sebi zmanjša, kar pripelje do nevarnosti višanja cen tistih ponudnikov, ki bodo bone lahko unovčili. Ureditev turističnih bonov torej omejuje in izkrivlja konkurenco na trgu oddajanja turističnih nastanitev," je prepričan sogovornik.

icon-expand Brumec meni, da določba 6. odstavka 35. člena ZIUOOPE za sezonske sobodajalce ni spisana pravično. FOTO: Dreamstime

Po zakonu za sobodajalce lahko ta efektivno oddaja nastanitve skupno pet mesecev, kar bo po ZIUOOPE za mnoge ponudnike pomenilo, da ne izpolnjujejo pogojev za sprejem gostov z boni V skupini sobodajalcev, ki ni upravičena do sprejemanja turističnih vavčerjev, se je Brumec znašel s svojima dvema apartmajema v vasi Jereka v občini Bohinj, ki ju oddaja prek platforme booking.com. Oddajati je začel leta 2014. "Ker kot sobodajalec po zakonu lahko efektivno oddajam nastanitve zgolj skupno pet mesecev v koledarskem letu, sem se 2. oktobra 2019 – torej po koncu lanske turistične sezone v letu 2019 – odločil, da se bom po petih letih celoletnega oddajanja zasebnih sob gostom iz poslovnega registra izbrisal in nato ponovno vpisal začetek naslednje turistične sezone. Torej, odločil sem se, da bom dejavnost sobodajalstva vsako leto opravljal neprekinjeno pet mesecev, in sicer poleti, v času vrhunca turistične sezone, ter tako zmanjšal stroške – da mi ne bo treba vse leto plačevati prispevkov za socialno varnost," je opisal svoj primer. Ob tem je sogovornik poudaril, da se z odločitvijo, da bo posloval zgolj pet mesecev, ni izognil plačilu davkov."Relevantne davke se namreč obračuna od višine prihodkov iz dejavnosti sobodajalstva, pri čemer dolžina trajanja dejavnosti oziroma dolžina vpisa v poslovni register na višino obveznosti plačila davkov nikakor ne vpliva," je zatrdil in dodal, da ga žalosti, da gostje pri njem ne bodo mogli unovčiti vavčerjev, kljub temu da je v letu 2020 opravljal dejavnost sobodajalstva zakonito in je v preteklih letih plačeval vse davke in prispevke. Gostje odpovedujejo rezervacije Brumec je prejel že več povpraševanj gostov, ali bodo nočitve lahko plačali s turističnimi boni. Ko jim je pojasnil, da to ni mogoče, so rezervacijo odpovedali. Čeprav je apartmaja odprl šele 1. junija, je v dveh tednih prejel štiri odpovedi slovenskih gostov. V vseh preteklih letih je imel med poletno turistično sezono zelo visoko zasedenost, in sicer okrog 95 odstotkov. "Naša trenutna zasedenost za poletno sezono pa je okrog 20 odstotkov, vendar nobena rezervacija ni od slovenskih gostov."

icon-expand Brumec je prepričan, da je zakonodajalec s svojim ravnanjem dopustil napako na turističnem trgu, ki bi jo sicer moral odpravljati. FOTO: Shutterstock