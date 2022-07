Ni gotovine? Ni problema!

Pošta Slovenije ob tem v kratkem uvaja tudi enotno vstopno točko na spletu. Vse informacije in podrobnosti o pošiljkah bodo odslej shranjene na uporabnikovem profilu. S klikom bo tako omogočeno celovito upravljanje s pošiljkami, med drugim urejanje naslovnikovega naročila. Pošta Slovenije na ta način izboljšuje uporabniško izkušnjo, saj je upravljanje preglednejše in enostavnejše. Moja.posta.si bo na klik dosegljiva tudi neregistriranim uporabnikom.

Uvedbi portala moja.posta.si bo sledila mobilna aplikacija in dodatne možnosti, kot so nastavitev priljubljenega mesta prevzema (PS Paketomat, paketnik, dogovorjeno mesto ipd.), pooblastilo drugim uporabnikom za prevzem pošte (stalno ali enkratno) in digitalno obvestilo o prispeli pošiljki. Uporabnik tako ne bo več prejel tiskanega sporočila o prispeli pošiljki v nabiralnik, ampak bo to s SMS-om opravila aplikacija.