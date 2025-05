'Ni hotela, da jo kdo vidi, pa ni se hotela slikati'

Diagnoza rak pretrese vsakogar, še posebej otroke - v Sloveniji jih letno zboli približno 80. Posledica kemoterapij oziroma obsevanj glave in vratu pa je tudi izguba las, kar jim predstavlja dodatno travmo in psihološko breme. Identiteto in samozavest jim lahko pomaga ohraniti lasulja, ki jo pri nas potrebuje približno 20 otrok in mladostnikov na leto. Zato Društvo študentov medicine Slovenije v okviru projekta Onko organizira akcijo zbiranja las.