Kateri potni listi odpirajo največ vrat? Slovenija se uvršča na deseto mesto

Ta naraščajoča vrzel v mednarodni mobilnosti med najbogatejšimi in najrevnejšimi državami se je še posebej pokazala ob koncu preteklega leta, ko je svet zaradi naraščanja okužb, povezanih z novo različico omikron, začel sprejemati vse strožje potovalne ukrepe. Številne države so tako na primer omejile potovanja iz številnih afriških držav. Generalni sekretar Združenih narodov je takratne ukrepe zoper afriškim državam označil celo za "apartheid v potovanjih".

Na sam vrh lestvice sta se uvrstili Japonska in Singapur. Potni listi prebivalcev teh dveh azijskih držav tako omogočajo dostop do največ svetovnih destinacij. Brez predhodne pridobitve vizuma lahko tako potujejo v kar 192 različnih držav. To je kar 166 destinacij več, kot jih imajo države, ki se uvrščajo na sam rep lestvice. Afganistanski prebivalci lahko namreč potujejo v le 26 različnih držav, ne da bi predhodno pridobili vizum.

Slovenski potni list odpre vrata do 181 destinacij, afganistanski do le 26

Vendar pa te svoboščine uživajo predvsem Evropa, Severna Amerika in bogatejše azijske države - imetniki potnih listov iz držav, kot so Angola, Kamerun in Laos, lahko vstopijo v le okoli 50.

Na letošnjem seznamu so se za eno mesto povzpele Francija, Nizozemska in Švedska, ki so se na četrtem mestu pridružile Avstriji in Danski. Peterica lahko brez pridobitve vizuma potuje v 188 različnih držav. Na peto mesto pa sta se z oceno 187 uvrstili Portugalska in Irska.

Sledijo Združene države Amerike in Združeno kraljestvo, ki sta od leta 2014, ko sta zasedali prvo mesto, padli precej nižje na lestvici. Tokrat sta se nekoliko okrepili in se od zadnjega seznama dvignili k Švici, Norveški, Belgiji in Novi Zelandiji.

Na sedmo mesto so se uvrstile Avstralija, Kanada, Češka, Grčija in Malta (185), na osmo Madžarska in Poljska (183), na deveto pa Litva in Slovaška (182). Slovenija je tako kot Estonija in Latvija zbrala 181 točk. S tem se je uvrstila na deseto mesto.